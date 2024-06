Liverpool: Ce que rapporte le nouveau contrat signé avec Japan Airlines

Japan Airlines est un nouveau sponsor de Liverpool.

Officialisé ce lundi par le club et son nouveau commanditaire, le club de Liverpool vient de signer un accord pluriannuel avec Japan Airlines, faisant de la compagnie nippone son partenaire aérien officiel. Ce contrat est le premier dans le secteur aérien depuis cinq ans et la fin de l’accord précédemment passé avec Malaysia Airlines jusqu’en 2019.

Un sponsoring à plus ou moins 4 M€ annuels pour Liverpool

Selon les estimations, ce nouveau partenariat rapporterait entre 3,5 et 4,5 millions d’euros annuels à l’équipe de Liverpool. Une somme conséquente pour un sponsor qui n’aura pas de présence sur le maillot, mais il demeure inférieure au plus ancien accord du club avec Garuda Indonesia, entre 2014 et 2016 qui rapportait l’équivalent de 8,5 millions d’euros. Mais à l’époque, la compagnie était un partenaire plus premium, plaqué à l’avant des tuniques d’entraînement.

Les gros clubs anglais ont tous une compagnie aérienne pour sponsor

Ce partenariat intervient dans un contexte de compétition intense entre les grands clubs européens pour attirer des sponsors internationaux. Ainsi les rivaux de Manchester United sont associé à Malaysia Airlines, ceux de City à Etihad, Arsenal à Emirates, quant à Chelsea il comptait Oman Air parmi ses commanditaires mais la collaboration a subitement pris fin au printemps, sans raison officielle évoquée.