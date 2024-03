Chelsea retire mystérieusement un sponsor huit mois après l’avoir signé

A peine signé, déjà terminé le partenariat de Chelsea avec Oman Air.

Le club de football Chelsea a résilié de manière inattendue son accord de parrainage avec Oman Air, alors qu’il s’efforce de respecter les règles de profitabilité et de durabilité liés au sponsoring des clubs. Annoncé avec fierté en juillet dernier, le partenariat avec Oman Air pour devenir le « partenaire aérien » de Chelsea, estimé à environ 2 millions de livres sterling par an (2,35 M€), ne figure plus dans la section « partenaires du club » du site officiel, tel que le rapport The Telegraph.

Oman Air se retire déjà du sponsoring de Chelsea

Chelsea se retrouve donc actuellement sans sponsors confirmés pour la saison prochaine, que ce soit sur le devant du maillot, sur la manche, ou pour le partenariat aérien. Ni Chelsea ni Oman Air n’ont commenté les raisons de cette résiliation huit mois seulement après la signature de ce qui était présenté comme un « accord pluriannuel ». L’entraîneur-chef Mauricio Pochettino avait posé aux côtés d’officiels d’Oman Air pour l’annonce, en présence des directeurs généraux de Chelsea, Chris Jurasek, et d’Oman Air, AbdulAziz Al Raisi. Le club avait même eu droit à son propre avion à ses couleurs.

Les Blues ont besoin d’éponger les dettes

Des sources indiquent que le problème proviendrait du côté d’Oman Air, obligeant Chelsea à accepter la résiliation. Cependant, aucune des parties n’a commenté ni divulgué de détails. Bien que 2,35 millions d’euros par an soient une somme relativement modeste dans le contexte de la Premier League, Chelsea a besoin de partenariats pour respecter les règles de profitabilité et de durabilité. Le club a annoncé une perte avant impôts de 90,1 millions de livres sterling (106 M€) sur la période de 12 mois jusqu’au 30 juin 2023. Malgré les doutes de certains rivaux, le club affirme pouvoir respecter les règles de profitabilité et de durabilité de la Premier League et du Fair-Play financier de l’UEFA.

La quête d’un nouveau sponsor majeur

Outre la perte du partenariat avec Oman Air, Chelsea recherche de nouveaux sponsors pour les maillots de l’équipe première de la saison prochaine, après avoir commencé la présente campagne sans aucun sponsor. Infinite Athlete, qui a assuré le parrainage sur le devant du maillot jusqu’à la fin de la saison dernière, deviendra le sponsor de la manche pour les équipements d’entraînement la saison prochaine. BingX, annoncé comme sponsor de manche de l’équipe première en janvier, sera le sponsor des équipements d’entraînement du club à partir de la saison prochaine.