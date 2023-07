Chelsea: Un avion aux couleurs des Blues qui signent avec Oman Air

Un avion aux couleurs de Chelsea à venir bientôt, maintenant que les Blues sont associés à Oman Air.

Un premier sponsoring en Premier League anglaise pour la compagnie aérienne nationale du Sultanat d’Oman, Oman Air, qui rejoint les Bleus de Chelsea dans le cadre d’un contrat pluriannuel, selon un communiqué officiel. Dans le cadre de cet accord, la compagnie aérienne devient le nouveau partenaire officiel du club dans le domaine du transport aérien.

Chelsea signe un partenariat pluriannuel avec Oman Air

Pour marquer le lancement de ce partenariat et commémorer son 30e anniversaire cette année, Oman Air et Chelsea ont collaboré pour créer une livrée d’avion co-marquée premium, qui sera utilisée par Oman Air plus tard dans l’année. Oman Air dispose d’un réseau mondial qui correspond à la vaste base de fans de Chelsea et qui propose des vols vers près de 50 destinations à travers le monde, dont des vols quotidiens reliant Muscat à Londres.

Le premier partenariat de la compagnie avec un club de Premier League

« Nous sommes très heureux d’accueillir Oman Air en tant que partenaire aérien officiel. Nous partageons une ambition commune pour l’innovation et le succès, sur le terrain comme en dehors, et nous sommes ravis de donner vie à ce partenariat pour nos fans du monde entier », se réjouit par communiqué, le directeur général de Chelsea FC, Chris Jurasek. Il s’agit du premier partenariat entre Oman Air et un club de Premier League, avec la présence de la marque de la compagnie aérienne à Stamford Bridge et sur les plateformes numériques de l’équipe, ainsi que des expériences et des événements spéciaux.