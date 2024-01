PSG, OL, Losc, Stade Rennais: Qui va gagner la coupe de France selon les bookmakers ?

La route se poursuit en Coupe de France de football.

Un tour de plus conclu, la Coupe de France de football approche un peu plus de son dénouement. Il reste seize équipes au stade des huitièmes de finale. Enfin, seize… Elles le seront mercredi à l’issue du dernier match à disputer entre Entente Feignies-Aulnoye et Montpellier, reporté en raison de la neige tombée ce samedi.

Le Stade Rennais domine l’OM mais reste qu’un lointain outsider

Huit ou neuf formations de la Ligue 1 (selon la performance du MHSC) sont toujours en course et forcément, elles sont les favorites des bookmakers à la victoire finale. L’OM, dauphin du PSG dans les cotes avant le tour précédent, est tombé à Rennes. Les Bretons n’en sont pourtant pas devenus e plus sérieux outsiders chez les opérateurs.

Le PSG reste le grand favori devant l’AS Monaco

Favori, toujours, est le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique sont donnés vainqueur à une cote comprise entre 1,5 et 2. Cela relègue de fait bien plus loin le Stade Brestois qui va l’affronter en huitièmes, à 30 et plus. Dauphin du champion de France, l’AS Monaco progresse dans cette hiérarchie après sa victoire sur la pelouse de Rodez (3-1). Les Monégasques se rendront à Rouen (National), tombeur de Toulouse aux tirs au but, ce dimanche.

Les bookmakers hésitent entre l’OL et le Losc qui s’opposent

Derrière, les bookmakers balancent entre l’OL pour les uns, le Losc pour d’autres. Les deux clubs vont s’affronter au Groupama Stadium. Les uns privilégient la qualification lyonnaise à la cote moyenne de 14, les autres celle de Dogues payée 12 fois la mise. La suite de cette Coupe de France est programmée les 6, 7 et 8 février.