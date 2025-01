Lionel Messi. Sa société immobilière bientôt cotée en bourse

Un nouveau cap bientôt franchi dans la vie entrepreneuriale de Lionel Messi.

Lionel Messi étend son empire au-delà des terrains de football et désormais jusqu’aux marchés boursiers. Tel que le rapporte Reuters, sa société immobilière, Edificio Rostower Socimi, fait son entrée à la bourse espagnole avec une valorisation de 223 millions d’euros, soit un prix par action de 57,4 euros.

L’octuple Ballon d’Or, actuellement joueur de l’Inter Miami, prend la présidence du conseil d’administration de cette société, tandis que son épouse Antonela Roccuzzo en devient vice-présidente. Le conseil est complété par Alfonso Nebot, gestionnaire du family office de Messi, et Ramon Adell, également administrateur de l’entreprise énergétique Naturgy.

Des hôtels, bureaux et autres appartements

Le portefeuille immobilier de la société, créée en 2013, est principalement concentré en Catalogne, région où Messi a vécu pendant plus de 20 ans. Il comprend sept hôtels répartis entre l’Espagne et l’Andorre, trois espaces de bureaux, cinq appartements en Espagne, ainsi que des biens immobiliers à Londres et Paris. Malgré cette diversification, l’entreprise a enregistré une perte de 1,7 million d’euros en 2023.

L’introduction en bourse s’effectue sur le Portfolio Stock Exchange, un marché alternatif européen lancé en 2023 et supervisé par la Banque d’Espagne. Actuellement détenue à 100% par le véhicule d’investissement familial de Messi, Limecu Espana 2010, la société prévoit de s’ouvrir à de nouveaux investisseurs.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement espagnol envisage d’augmenter le taux d’imposition des sociétés d’investissement immobilier, une mesure qui n’a pas encore obtenu le soutien nécessaire au parlement.