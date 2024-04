Lionel Messi: Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG ?

Lionel Messi a quitté l’Europe pour l’Amérique du Nord dans le courant de l’été dernier.

Depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Inter Miami à l’été 2023, Lionel Messi a gonflé sa fortune personnelle. Le transfert de la légende argentine vers la Major League Soccer a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Messi, qui avait passé deux ans à Paris après avoir quitté le FC Barcelone en 2021, a finalement opté pour un nouveau chapitre avec l’équipe de David Beckham.

Après le PSG, Lionel Messi a traversé l’Atlantique jusqu’à Miami

Dès son premier mois à Miami, Messi a mené le club à son premier titre majeur en remportant la Leagues Cup, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour l’équipe floridienne. Cependant, Miami a manqué les playoffs la saison dernière, bien que l’équipe ait commencé la nouvelle saison en tête de la Conférence Est avec 15 points en neuf matchs.

Le joueur le mieux payé de la Major League Soccer

Il n’est donc pas surprenant que Messi soit devenu le joueur le mieux payé de la MLS. En effet, selon les données publiées par l’Association des joueurs de la MLS dans le cadre d’un accord collectif, Messi gagne un salaire de base de 12 millions de dollars par saison, auquel s’ajoutent 8,4 millions de dollars en primes et bonus. Soit un total exact de 20 446 667 dollars. Ces montants ne représentent cependant qu’une partie des revenus de l’Argentin.

De 50 à 60 millions de dollars la saison pour Messi

Les accords commerciaux jouent également un rôle crucial dans les gains de Messi. En plus de son salaire, le multiple lauréat du Ballon d’Or bénéficie de partenariats lucratifs avec Adidas et Apple. Il reçoit une part des recettes provenant des ventes de maillots Adidas, le partenaire technique de la MLS, ainsi qu’une partie des revenus de l’accord de diffusion d’Apple TV. Ces accords portent les gains annuels de Messi entre 50 et 60 millions de dollars, comme l’a mentionné Jorge Mas, co-propriétaire de l’Inter Miami, au moment de l’annonce du transfert.

Une quarantaine de millions d’euros gagnés depuis son départ de Paris

En tenant compte de son salaire, de ses bonus et de ses accords commerciaux, les gains quotidiens de Messi oscillent entre 135 000 et 165 000 dollars. Depuis son arrivée en Floride le 16 juillet 2023, il a donc accumulé entre 38,7 et 47,3 millions de dollars (36 à 44 millions d’euros). Messi est de loin le joueur le mieux rémunéré de la MLS, et son impact dépasse largement le terrain, influençant les ventes de maillots, l’audience télévisuelle et le profil global de la ligue. Les chiffres confirment que la star argentine continue de redéfinir le paysage du football, même de l’autre côté de l’Atlantique.