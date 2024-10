PSG. Cinq n°9 libres sur le mercato pour renforcer l’attaque

Kevin Gameiro est libre sur le mercato. Et il connait très bien le PSG.

Sa prestation d’hier mardi contre le PSV Eindhoven a mis en lumière ses manques du moment : en l’absence de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo-Muani sur la feuille de match, le PSG a souffert pour concrétiser ses attaques dans son match de Ligue des champions (1-1). La situation est vouée à durer encore un temps, tout du moins avec Gonçalo Ramos qui ne devrait pas faire son retour avant au moins un mois. Voire plus.

Il n’est a priori pas dans les intentions du board parisien de renforcer son secteur offensif d’ici l’ouverture prochaine du marché des transferts. Il le pourrait, pourtant, en engageant un joueur libre sur le mercato, par conséquent disponible immédiatement. Evidemment que les tops joueurs sont tous présentement sous contrats quelque part.

Eric-Maxim Choupo-Moting un profil libre sur ce mercato

Les profils disponibles seraient des seconds voire troisièmes couteaux. Néanmoins, pour dépanner dans l’urgence, un nom sort directement du lot : Eric-Maxim Choupo-Moting. L’ex du Paris Saint-Germain a passé les derniers exercices en Bavière, au service du Bayern Munich. En deux ans passé au club de la capitale de France, il a disputé une cinquantaine de matchs pour neuf buts inscrits.

A propos d’anciens, Kevin Gameiro cherche aussi un nouveau challenge. Après être revenu au RC Strasbourg qui l’a formé, nul doute qu’il ne rechignerait pas à venir épauler le PSG qui l’a véritablement révélé.

Restent trois noms qui feraient forcément plus débats, et sur la forme du moment et sur le pédigrée. Deux en particuliers. Mais trois joueurs rompus au championnat de France. Le premier est l’ancien lyonnais, Mariano Diaz, qui a connu la réussite en France, avant de revenir au Real Madrid qui l’a formé, contre un gros contrat mais peu de temps de jeu. Les deux autres sont estampillés Olympique de Marseille, mais ils ont largement démontré leur capacité à se fondre très vite dans un collectif. Il y a d’abord Mario Balotelli, également passé par l’OGC Nice. Et Bafétimbi Gomis qui signerait un amusant et probablement inédit quadriptyque, après avoir porté les maillots de l’OL, l’ASSE et l’OM (Peguy Luyindula y était presque mais n’a pas joué à l’ASSE).