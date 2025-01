Ligue des champions, Tour de France, Roland-Garros... Qui va gagner en 2025 selon ChatGPT ?

Chat GPT ne prévoit pas de grandes envolées pour le sport français en 2025, si ce n’est peut-être pas au 6 Nations de rugby.

Nous sommes le 6 janvier 2025, une nouvelle débute et avec elle son lot de résolutions et de prédictions. A ce sujet, nous avons souhaité nous projeter dans le futur pour anticiper les grands événements sportifs internationaux de l’année.

Il faudra encore attendre pour le Tour de France, Roland-Garros ou la Ligue des champions

Aura-t-on enfin un club vainqueur de la Ligue des champions ? Un cycliste lauréat à Paris sur le Tour de France ? Un ou une joueuse sacré à la Porte d’Auteuil, sur la terre-battue de Roland-Garros. Non et trois fois non à toutes ces questions, d’après l’intelligence artificielle de ChatGPT à qui nous avons posé la question.

Néanmoins, tout ne devrait pas être noir dans l’année 2025 du sport français, avec des succès programmés aux 6 Nations de rugby, au judo ou sur la course féminine du biathlon. « Ces prédictions restent théoriques et les surprises sont fréquentes en sport ! », nuance quand même l’IA du groupe OpenAI. Car bien évidemment, ces prédictions sont à bon entendeur…

Le championnat du monde masculin de handball

Danemark

Les championnats du monde de ski

Slalom géant hommes = Marco Odermatt (Suisse)

Descente femmes = Sofia Goggia (Italie)

Le tournoi des VI nations

France

Les championnats du monde de biathlon

Hommes = Johannes Thingnes Bø (Norvège)

Femmes = Julia Simon (France)

Les championnats du monde de tennis de table

Fan Zhendong (Chine)

Le tournoi de Roland Garros

Hommes = Carlos Alcaraz

Femmes = Iga Świątek

Les championnats du monde de judo

+100 kg = Teddy Riner (France)

-63 kg = Clarisse Agbégnénou (France)

La phase finale de la Ligue des Champions de football

Manchester City

La Coupe du monde des Clubs de football

Manchester City

L’Euro de football féminin

Angleterre

Le Tour de France cycliste

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)

Le championnat d’Europe de basket masculin

Slovénie

Les championnats du monde d’athlétisme

100 m hommes = Noah Lyles (USA)

400 m femmes = Sydney McLaughlin (USA)

Saut à la perche = Armand Duplantis (Suède)

Les championnats du monde de natation

David Popovici (Roumanie) sur 100 et 200 m nage libre

Katie Ledecky (USA) sur longue distance

La Coupe du monde de rugby féminine

Nouvelle-Zélande

Le championnat du monde masculin de volley

Pologne

Le championnat du monde féminin de volley

États-Unis