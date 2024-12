Ligue 2. Projection du futur classement final selon les stats d’Opta

La Ligue 2 bat son plein, mais Opta connait déjà la fin du championnat.

Trois quarts de chances de terminer premier et plus encore de retrouver l’élite, une saison seulement après l’avoir quitté. Telles sont les prédictions signée d’Opta pour le FC Lorient en Ligue 2, à mi-saison de l’antichambre de l’élite. Précisément, les Merlus ont 75% de chances de s’adjuger le titre en championnat, selon les projections du moment.

Lorient et Paris FC en ballotage favorable

A leurs côtés, le Paris FC est en ballotage très favorable pour une première accession historique en Ligue 1. Deuxièmes sont actuellement les joueurs franciliens, deuxièmes ils devraient terminer la saison en cours.

Derrière, ça pourrait bien sourire encore à l’USL Dunkerque, équipe surprise de cette première partie de l’exercice, qui est actuellement troisième du championnat sportif. Le club nordiste perdrait toutefois une place au détriment du FC Metz, mais les projections, si elles disent vrai, les placent en barragiste pour l’accession.

Retour en arrière pour les promus Martigues et Red Star

Ça ne sent pas bon à l’opposé pour le FC Martigues, dernier du moment et dernier à l’arrivée. Opta attribue un pourcentage de 86,1 au promu martégal pour qu’il reste jusqu’au bout à cette même place. L’AC Ajaccio est aussi en difficulté et pourrait accompagner Martigues en National, tout comme l’autre promu le Red Star. L’équipe de Saint-Ouen joue pourtant crânement sa chance, classée 14e en cette fin d’année 2024, mais les stats sont capricieuses. A eux de détourner l’adage selon lequel les hommes mentent. Mais pas les chiffres!