Ligue 2. Montées, descentes... Futur classement final selon les stats d'Opta

Accessions ou relégations, Opta prédit le verdict final du championnat de Ligue 2.

Neuf journées restent à disputer, soit l’équivalent maximal de 27 points et tout peut encore arriver en Ligue 2, cette saison 2024-2025. Une seule certitude, le Stade Malherbe de Caen ne peut plus mathématiquement retrouver l’élite au terme de son championnat. Mais les priorités sont ailleurs pour le club normand, nouvellement propriété de Kylian Mbappé.

D’après les projections statistiques d’Opta, Caen à 71,2% de boucler l’exercice à la dernière place qui est la sienne et donc de descendre en National. C’est à ce stade le ratio le plus élevé des dix-huit clubs en compétition. A l’inverse, les Merlus du FC Lorient ont plus d’une chance sur deux d’être sacré champions et par effet de ricochet, de retrouver la Ligue 1, une saison tout pile après l’avoir quitté.

Un de chute pour l’USL Dunkerque ?

Par rapport au classement sportif actuel, quelques changements de positions sont projetés. Par exemple, la surprenante formation de l’USL Dunkerque pourrait reculer d’une place et finir quatrième, en position néanmoins de barragiste à l’accession. Neuvième, le SC Bastia gagnerait un rang en même temps que le GF38 reculerait de deux.

Rendez-vous est d’ores-et-déjà pris au 25 mai prochain, pour la dernière levée de cette passionnante saison de Ligue 2. On saura alors à quel point les prédictions disaient vrai.