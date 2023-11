Ligue 1: Programme, stats, infos de la 13e journée

La Ligue 1 est de retour après la trêve internationale.

C’est toujours la même question après une trêve internationale : quelle dynamique pour les équipes du championnat après la trêve ? Il y a celles qui espèrent de la continuité dans leurs performances ; le leader PSG, évidemment, mais son dauphin l’OGC Nice, aussi. Brest et Reims pour deux des surprises du premier tiers de la saison également. Ou Lens, qui revient tambour battant vers les sommets.

Et puis il y a les autres, comme l’OL, enfin vainqueur d’un match, qui reste néanmoins scotché à la dernière place de la Ligue 1. Ou l’OM, branché sur courant alternatif, loin des standards de ses dernières saisons. Et bien sûr Rennes qui, comme les deux précédemment cités, vient de changer son entraîneur, de Bruno Génésio à Julien Stephan. La 13e journée sera donc riche d’enseignements. Elle est d’importance, à l’approche des premiers frimas de l’hiver et de leur lot de blessures avec. Côté terrains, le week-end va débuter fort avec l’opposition du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, soit l’équipe la plus performante à l’extérieur, qui reçoit la meilleure à domicile. A chacune de forcer sa nature pour inverser l’ordre établi.

Dimanche, pour la clôture, le choc entre l’Olympique Lyonnais et Lille Losc ne sera pas sans saveur et sans enjeu sur la pelouse du Groupama Stadium. C’est une journée particulièrement propice aux surprises.

Top 3 des affiches de la 13e journée pour parier en Ligue 1

Paris – Monaco

La logique aurait voulu que cette rencontre scelle la 13e journée. Au contraire, elle l’ouvre ce vendredi en soirée. Le PSG, leader de la Ligue 1, accueille l’AS Monaco, troisième. Un match au sommet entre deux clubs très ambitieux et candidats naturels au titre de champion de France. Le Paris SG est un club qui réussit plutôt bien à l’ASM : sur les 15 dernières confrontations, le club princier en a remporté 15 contre 11 à son adversaire et 22 nuls. Les 5 les plus récents sont aussi à l’avantage des rouges et blancs ; seul l’affrontement au Parc du mois de décembre 2021 leur a échappé (0-2), mais ils ont gagné la même année sur cette même pelouse parisienne (2-0) et restent sur deux victoires et un nul. Sur Vbet, les cotes plaident pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, vainqueurs à 1,46, contre 5,5 le succès monégasque et 4,9 le match nul. La différence sera-t-elle aussi grande sur le terrain ? Pas sûr…

Notre pronostic :

Match nul

Rennes – Reims

Depuis que le Stade de Reims a retrouvé l’élite, il y a toujours eu des buts dans les matchs contre Rennes toutes compétitions confondues. Voilà déjà un point qui justifie de l’intérêt pour ce match entre les deux « Stades » ; Rennais d’un côté de Reims de l’autre. Les Champenois sont souvent en réussite en Bretagne et cette saison ils se présentent en position de force après un début d’exercice mieux appréhendé, que les hommes désormais repris en main par Julien Stephan. Les Rouges et Noirs n’en sont pas moins les gros favoris des cotes, avec une victoire à 1,91, un partage des points à 3,55 et 3,76 Reims qui s’impose.

Notre pronostic :

Match nul

Lyon – Lille

D’ordinaire, les rencontres en Lyon et Lille sont des matchs au sommet de la Ligue 1. Mais cette saison les trajectoires diffèrent, par la faute de l’OL qui ne tient pas son rang. C’est à ce point vrai que sur Vbet, les cotes placent le LOSC en favori, il est gagnant à 2,35, le nul est à 3,33 et la victoire des Gones à 2,9. L’histoire au 21e siècle avantage les Nordistes qui ont gagné 18 des 48 dernières rencontres, douze pour l’Olympique Lyonnais et 18 matchs nuls. Mais la saison dernière, c’est l’OL qui a le mieux tiré profit de l’opposition avec un nul à Lille (3-3) et une victoire à l’aller, au Groupama Stadium (1-0).

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

9. C’est le nombre de matchs à trois buts ou plus, accomplis en carrière par Kylian Mbappé depuis ses débuts chez les professionnels. Le dernier est son triplé inscrit avec la France contre Gibraltar, quelques jours après celui inscrit avec le PSG face à Reims. Avec 10 réalisations, le capitaine des Bleus est aussi devenu à cette dernière occasion, le meilleur buteur de la Ligue 1, cette saison 2023-2024.

Paris sportif : la cote du week-end

11. C’est LA grosse cote du week-end, que celle d’un match nul 2-2 entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille. Ce scénario paie 11 fois la mise. 2-2, c’est le résultat des deux dernières confrontations entre les deux clubs la saison dernière en championnat, d’abord à la Meinau, en octobre 2022 puis au retour au Vélodrome, au printemps dernier. Puisque, dit l’adage, « jamais deux sans trois »….

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Son absence à Montpellier s’est faite sentir pour l’OGC Nice, privé de sa plaque tournante du milieu, Youssouf Ndayishimiye. Ce dernier purgera face à Toulouse, son deuxième et dernier match de suspension ordonné par la LFP (plus un avec sursis), suite à son expulsion contre Rennes. Même chose pour son adversaire d’alors, le Rennais Warmed Omari, lui aussi à l’écart de la rencontre de son équipe contre Reims. Eux aussi exclus en cours de match, Lilian Brassier (Brest) et Marvin Senaya (Strasbourg) passeront leur tour. Ce sera également le cas Benjamin André (LOSC Lille), Josué Casimir (Havre AC), Niklas Schmidt (Toulouse FC) et Samuel Gigot (Olympique de Marseille), au titre de l’accumulation d’avertissements. Pape Gueye quant à lui, poursuit sa sanction de 4 mois infligée par le TAS. Il sera de retour avec l’OM, à compter du 7 décembre.

Calendrier complet de la 13e journée

Paris – Monaco (vendredi à 21h)

Clermont – Lens (samedi à 17h)

Strasbourg – Marseille (samedi à 21h)

Lorient – Metz (dimanche à 15h)

Nice – Toulouse (dimanche à 15h)

Montpellier – Brest (dimanche à 15h)

Nantes – Le Havre (dimanche à 15h)

Rennes – Reims (dimanche à 17h05)

Lyon – Lille (dimanche à 20h45)