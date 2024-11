LOSC – OL. Qui va gagner le choc selon les bookmakers ?

LOSC – OL est un premier choc de la 10e journée de la Ligue 1.

À l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Lille, solide 4e, reçoit l’Olympique Lyonnais, actuellement 7e, pour un duel décisif aux ambitions européennes. Les bookmakers penchent en faveur du LOSC, placé à une cote de 2,15 pour la victoire, contre une cote de 3,1 pour un succès des Lyonnais. Le nul, évalué à 3,7, pourrait également être une option crédible dans ce choc où les deux équipes visent les trois points pour se rapprocher des places du podium.

Les cotes révèlent un léger avantage pour les Dogues, notamment avec une prévision de victoire étroite de 1-0, cotée à 6,5. Un succès de Lille par 2-1 semble également probable, avec une cote de 6,7. Du côté lyonnais, le scénario d’une victoire à l’arraché 1-0 est envisagé à 7,5, preuve que la rencontre pourrait basculer dans un sens comme dans l’autre, à l’image des récentes performances équilibrées des deux équipes. Si Lille est pressenti pour dominer, Lyon pourrait bien leur poser des problèmes grâce à la dynamique de certains de ses cadres expérimentés.

Parmi les joueurs les plus susceptibles de faire la différence, Jonathan David (cote à 2,25) est logiquement en tête de liste côté lillois. Le Canadien, déjà auteur de plusieurs buts cette saison, sera à surveiller de près par la défense lyonnaise. Côté OL, Alexandre Lacazette, à 2,95, est également perçu comme le principal danger pour les Dogues, grâce à sa faculté à exploiter la moindre erreur adverse.

Les alternatives offensives ne manquent pas de part et d’autre : Mohamed Bayo (2,88) et Edon Zhegrova (3,2) côté lillois, ainsi que Georges Mikautadze (3,5) et Gift Emmanuel Orban (3,4) pour Lyon, sont tous des joueurs capables d’influer sur le cours du match. La polyvalence des effectifs de Bruno Génésio et Pierre Sage rend cette rencontre d’autant plus imprévisible.

Alors que le match nul 1-1 est coté à 5,7, indiquant qu’un partage des points est loin d’être exclu, les scénarios plus marqués comme une victoire de Lille par 2-0 (cote à 9,7) ou une victoire de Lyon 2-1 (8,7) illustrent bien les différentes possibilités de ce choc. Au final, les bookmakers anticipent un duel serré avec une légère domination du LOSC. Mais avec un OL qui revient progressivement en forme, chaque action pourrait faire basculer le sort du match.