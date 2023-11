Ligue 1: Programme, stats, infos de la 12e journée

Déjà le premier tiers de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Les infos de la 12e journée.

Caramba, encore raté face à Metz pour l’Olympique Lyonnais qui, plus que jamais, doit s’inquiéter de son sort à l’issue de la saison. Les statistiques ne sont pas rassurantes pour les Gones, puisque ces dernières années (il est vrai dans un championnat à 20 clubs), toutes les équipes qui ont comptabilisé aussi peu de points que les Gones (4) après 11 journées (10 pour Lyon qui a l’Olympico à disputer), ont été reléguées en Ligue 2. L’OL est par ailleurs la seule formation du top 5 européen à ne toujours pas avoir gagné un seul match dans une rencontre officielle (mais pas en championnat où Almeria en Espagne et la Salernitana en Italie sont aussi dans l’espoir d’un premier succès).

Voilà pour l’un des gros enjeux de ce week-end en Ligue 1. Un autre concerne la capacité de l’OGC Nice à maintenir le rythme qui est le sien. Clairement celui d’un champion en puissance. Le match de la Méditerranée ce week-end à Montpellier peut conforter le collectif de Francesco Farioli dans son leadership. Cette 12e journée est particulièrement riche en suspense et intéressante au sens des paris sportifs. Avec des affiches premium, entre le Stade de Reims et le PSG, Rennes et Lyon ou Lens contre Marseille. Manquera néanmoins l’opposition du Stade de Brest et de Strasbourg, par la faute de la tempête Ciaran qui a occasionné de gros dégâts sur la toiture du stade du club breton. La Ligue de football a fixé au 7 décembre le report du match.

Top 3 des affiches de la 10e journée pour parier en Ligue 1

Stade de Reims – PSG

Deux équipes en forme qui s’affrontent ce samedi en fin d’après-midi. Si le PSG est très souvent à son avantage face à la formation de Champagne (onze victoires, quatre nuls et trois défaites depuis la fin du siècle dernier), les deux clubs campent sur des matchs nuls enregistrés la saison dernière (0-0 et 1-1). Les cotes du match sur Vbet : victoire de Reims à 4,9, match nul à 4,2 et victoire de Paris, à 1,6.

Notre pronostic :

Match nul

Stade Rennais – OL

Et si c’était le match pour enfin lancer sa saison pour l’OL ? Il est quelques raisons d’y croire, en dépit des difficultés manifestes des Lyonnais, depuis le début du championnat. Face à Rennes, sur les 48 dernières confrontations, le bilan leur est favorable : 20 victoires pour 14 nuls et autant de défaites. Et sur ces 20 succès, la majorité (11) a été obtenue en Bretagne. De surcroît ce sont les retrouvailles du club avec Amine Gouiri sur le terrain, Bruno Génésio sur le banc et Florian Maurice à la direction sportive. Rennes et Lyon ont également en commun de traverser une mauvaise passe. Qui va profiter de ce duel pour se relancer ? Verdict dimanche en fin d’après-midi. La victoire rennaise vaut une cote de 1,68, celle du match nul est à 3,98 et Lyon qui gagne paie 4,5 fois la mise.

Notre pronostic :

Match nul

RC Lens – OM

Quinze victoires de part et d’autre et dix nuls : depuis la fin du siècle dernier, le bilan des oppositions entre Lens et Marseille est à l’équilibre parfait. Mais il est plus favorable aux Nordistes sur les dernières années. Les Sang et Or ont en effet remporté trois des cinq dernières confrontations, les Phocéens en ont gagné une et la dernière s’est soldée par un nul. Mieux pour les hommes de Franck Haise, ils ont fait le doublé la saison dernière, vainqueur à Marseille à l’aller (0-1), puis à Bollaert (2-1), au retour.

Notre pronostic :

Victoire de Lens

La statistique de la journée de Ligue 1

1. Onze journées se sont déjà écoulées et jusqu’ici, le Stade de Reims n’a jamais manqué le chemin des filets adverses. Dire que le collectif de Will Still et joueur et porté sur l’offensive est ici un euphémisme, les Rémois ayant toujours marqué au moins un but à chaque rencontre disputée cette saison 2023-2024. C’est là l’une des raisons à l’excellent début de saison du club, classé quatrième avant ce week-end.

Paris sportif : la cote du week-end

3,5. C’est la cote du but du meneur de terrain Aleksandr Golovin, qui est le joueur le plus décisif de l’AS Monaco cette saison. L’international russe a déjà été impliqué sur sept buts (5 réalisations et deux passes décisives) et la réception du promu Le Havre lui offre une nouvelle occasion de s’illustrer, après sa dernière prestation XXL contre Brest (un but et une passe décisive).

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Une fois n’est pas coutume, il n’y a pas que des joueurs mis à l’index ce week-end. Le Stade de Reims devra, pour le choc contre le PSG, officier sans son coach Will Still, exclu à l’occasion du match face à Lorient. Le club champenois déplorera également la suspension de Teddy Teuma. Face à eux les Parisiens seront aussi amputés de deux précieux éléments que sont l’attaquant international français Randal Kolo-Muani et le latéral international marocain, Achraf Hakimi. Comme tous les joueurs de champ suspendus pour cette 12e journée, il le sont au titre d’un troisième avertissement reçu. A cette liste des écartés s’ajoutent le Lillois Yusuf Yazici, les Toulousains Frank Magri et Gabriel Alonso Suazo Urbina, le Montpelliérain Boubacar Dit Kiki Kouyate et le Rennais Lorenz Assignon.

Calendrier complet de la 12e journée

Montpellier – Nice (vendredi à 21h)

Reims – Paris (samedi à 17h)

Le Havre – Monaco (samedi à 21h)

Brest – Strasbourg (reporté)

Clermont – Lorient (dimanche à 15h)

Lille – Toulouse (dimanche à 15h)

Metz – Nantes (dimanche à 15h)

Rennes – Lyon (dimanche à 17h05)

Lens – Marseille (dimanche à 20h45)