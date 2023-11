Ligue 1: Programme, stats, infos de la 11e journée

Pauvre Ligue 1. Déjà en mal d’affection de la part des diffuseurs qui rechignent à payer le prix souhaité par la LFP pour les droits de diffusion du championnat, voilà que les éléments contraires s’enchaînent, sans même qu’elle n’en soit sur ce coup, tenue pour responsable. L’image des bus lyonnais vandalisés et de l’agression gratuite dont Fabio Grosso a été la victime ont fait le tour de la planète football. C’est peu dire que ça dessert ses intérêts.

Qu’en restera-t-il la journée d’après, la 11e au chapitre de la saison 20223-2024 ? Nul doute que l’épisode va encore faire parler et pas seulement au Vélodrome de Marseille, qui cette fois accueille Lille ce samedi soir. Déjà sous pression du résultat, les Phocéens le sont encore plus désormais, dans l’attente du verdict et de la suite à donner aux incidents de dimanche soir. Ce week-end, ils doivent plus que jamais gagner pour effacer, autant que cela est évidemment possible, les stigmates d’un Olympico avorté.

Lyon n’est pas en reste à ce sujet. Les Gones coincent toujours à la dernière place du classement, faute d’avoir pu pleinement défendre leur chance dimanche dernier. Face à Metz, un promu qu’ils reçoivent de surcroît, ils n’auront pas souvent d’aussi belles occasions de prendre les trois points du succès.

Puisse cette fois le jeu l’emporter sur l’enjeu, pour nous offrir d’aussi beaux matchs que le promettent les affiches de la journée. A Lorient par exemple, où les Merlus reçoivent Lens dans une rencontre entre deux des plus belles révélations de la saison dernière. A Monaco aussi, qui accueille Brest pour l’opposition de deux collectifs hyper séduisants, car portés sur l’offensive et revanchards, chacun après une défaite le week-end dernier. Et encore à Nice, dimanche soir en prime time pour clore cette 11 livrée de Ligue 1.

Top 3 des affiches de la 10e journée pour parier en Ligue 1

OM – LOSC Lille

C’est une affiche à la géographie diamétralement opposée sur la carte de France, entre deux équipes pourtant souvent très proches sur le résultat final. Entre Lille et Marseille, que le match se joue dans le Nord ou le Sud, il y a presque toujours des buts. Sur les dix derniers exercices, depuis la saison 2013-2014 seules deux oppositions se sont soldées par un score nul et vierge. C’est souvent serré entre les deux équipes, mais celle qui reçoit perd rarement à domicile. Sur Vbet, Marseille gagne à la cote de 2,15, le match nul est à 3,47 et la victoire lilloise, à 3,17.

Notre pronostic :

Match nul

Toulouse FC – Le Havre AC

Voilà un match particulièrement intéressant côté paris sportifs, car depuis la fin du siècle dernier et la saison 1993-1994, le TFC n’a jamais perdu contre le HAC. Toutes compétitions et championnats confondus (Ligue 2 et Ligue 1), les Violets et les Ciel et Bleu se sont opposés treize fois, pour six succès et sept nuls du collectif haut-garonnais. Face au promu et à domicile, au Stadium, le Tef est logiquement le favori des cotes, à 2,11 sa victoire, 3,32 le nul et 3,4 Le Havre qui s’impose.

Notre pronostic :

Victoire du TFC

OGC Nice – Stade Rennais

Tant sur les ambitions que les moyens, Nice et Rennes se ressemblent. Les deux clubs visent le haut, ils appartiennent à deux des plus grandes fortunes mondiales ; Jim Ratcliffe, le PDG d’INEOS d’un côté, François Pinault, celui de Kering, d’un autre. Il arrive même que leurs clubs s’échangent des joueurs à l’exemple de l’opération Gouiri/Laborde, en 2021. Nice et Rennes se ressemblent, mais leur saison n’est jusqu’ici pas tout à fait la même ; alors que les Aiglons volent vers les sommets, les Bretons coincent aux entournures. Le GYM est le favori des cotes, il gagne à 2,19, concède le match nul à 3,23 et perd à 3,3.

Notre pronostic :

Victoire de l’OGC Nice

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Passons le cas Pape Gueye mis à l’index depuis le début de la saison, l’OM devra aussi composer sans son défenseur argentin Leonardo Balerdi ce week-end. Lui purge un match de suspension pour son rouge direct reçu face à Nice. Les autres que sont, Florent Mollet (FC Nantes), Arouna Sangante (Havre AC), Alidu Seidu (Clermont Foot 63) et Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais), le sont au titre de trois avertissements récoltés.

La statistique de la journée de Ligue 1

0. Cette saison l’OGC Nice n’a jamais été mené au score sur les 10 premières journées de championnat. Une autre preuve de la solidité du collectif que dirige Francesco Farioli depuis l’entame de la saison. Les Niçois restent les seuls à demeurer invaincu dans le foot professionnel français.

Paris sportif : la cote du week-end

Un match à plus de 3 buts entre le PSG et Montpellier, vendredi soir au Parc des Princes. Depuis six ans et le dernier nul vierge 0-0, en 2017-2018 se sont jouées onze confrontations entre les deux clubs. Une seule (PSG – MHSC de la saison 2021-22, pour un succès 2-0 des locaux), n’a pas franchi ce seuil des 3 buts. Entre Paris et Montpellier c’est donc souvent spectaculaire car fertile en occasions et en buts. A plus de 3 dans ce match, la cote est de 1,53 contre un.

Calendrier complet de la 9e journée

Paris – Montpellier (vendredi à 21h)

Lorient – Lens (samedi à 17h)

Marseille – Lille (samedi à 21h)

Lyon – Metz (dimanche à 13h)

Nantes – Reims (dimanche à 15h)

Toulouse – Le Havre (dimanche à 15h)

Strasbourg – Clermont (dimanche à 15h)

Monaco – Brest (dimanche à 17h05)

Nice – Rennes (dimanche à 20h45)