OM, PSG, OL. Trois clubs français au top 20 des plus gros chiffre d’affaires en 2024

Le PSG, l’OM et avec eux l’OL appartiennent au top 20 des clubs de foot qui génèrent le plus de revenus.

Ils étaient deux en 2023, ils passent à trois, en 2024, les clubs de la Ligue 1 française classés au top 20 international de ceux qui génèrent le plus de revenus annuels, d’après le Football Money League 2025 de Deloitte. Si le Paris SG se maintien sur le podium, qui demeure le même avec le Real Madrid et Manchester City qui le devancent, l’Olympique de Marseille progresse d’une place à la 19e (voir ici les détails du club phocéen), permettant ainsi à l’Olympique Lyonnais de se glisser vingtième.

Les clubs français sont désormais trois dans le top 20

Les données sont celles des grands clubs du foot, arrêtées au 30 juin 2024, au soir de la fin de la saison 2023-2024. Au total, les clubs du Football Money League 2025 totalisent 11,2 milliards d’euros, en augmentation de 6% sur un an. Et pour la première fois de l’histoire de la discipline, un club qu’est le Real Madrid, dépasse le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Un milliard qui ne repose que sur les performances communes aux clubs de football, à savoir les droits de l’audiovisuel, les recettes des partenariats commerciaux et celles issues des stades, entre billetterie et abonnements. Cela exclu de fait les opérations de trading.

La billetterie est le meilleur levier de croissance actuel

Cette dernière, autrement appelée ligne « matchday », est celle qui progresse le plus (11%), un phénomène qui n’est pas nouveau et qui confirme que les revenus tirés des stades sont le meilleur levier de croissance pour les équipes de football. Cela justifie par exemple, que le Paris SG cherche à tout prix à déménager du Parc des Princes où il est à l’étroit. Le rapport précise aussi que plusieurs clubs, pour ceux qui ont la propriété de leur stade, ont profité de grands événements sportifs pour doper les revenus. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais, avec la Coupe du monde de rugby 2023 ou des clubs allemands qui ont accueilli l’Euro 2024.

Pas dévolution sur les droits TV au bilan de la saison dernière

Ce sont sinon les recettes liées au sponsoring qui pèsent présentement le plus sur les lignes de comptes. Elles cumulent 4,9 milliards d’euros en 2024, à l’addition des grands clubs. Seul les droits TV n’ont pas évolué car aucune des grandes ligues de la discipline n’a vu sa grille évoluer la saison dernière. Ça changera au prochain classement, notamment pour la France qui a débuté un nouveau cycle – à la baisse faut-il le rappeler -, pour les cinq prochaines saison de 2024 à 2029.

Les 20 clubs de football qui ont gagné le plus d’argent en 2024

1. Real Madrid = 1 045,5 M€

2. Manchester City = 837,8 M€

3. Paris SG = 805,9 M€

4. Manchester United = 770,6 M€

5. Bayern Munich = 765,4 M€

6. FC Barcelone = 760,3 M€

7. Arsenal = 716,5 M€

8. Liverpool = 714,7 M€

9. Tottenham = 615 M€

10. Chelsea = 545,5 M€

11. Borussia Dortmund = 513,7 M€

12. Atlético Madrid = 409,5 M€

13. AC Milan = 397,6 M€

14. FC Inter Milan = 391 M€

15. Newcastle = 371,8 M€

16. Juventus FC = 355,7 M€

17. West Ham = 322,2 M€

18. Aston Villa = 310,2 M€

19. Olympique de Marseille = 287 M€

20. Olympique Lyonnais = 264,1 M€

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs