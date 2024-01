Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 18e journée

Fin de la mi-temps, la Ligue 1 reprend ses droits we week-end.

Un nouveau chapitre s’ouvre en Ligue 1. La deuxième moitié de la saison 2023-2024, qui débute ce week-end, sera-t-elle aussi renversante que la première ? Puisque la période est aux résolutions et prédictions, voilà les nôtres pour la rentrée : l’on prend le pari d’une remontada de l’Olympique Lyonnais et ce, alors que la direction sportive, nouvellement articulée autour de l’ex de l’OM David Friio, s’active à combler les manques criant du début de saison.

L’on souhaite au Stade Brestois la même réussite que celle qui l’a animé toute la fin de l’année 2023. Cela va aussi dépendre des effets du mercato et différemment de Lyon, de la capacité des Bretons à garder leurs meilleurs éléments. L’on penche pour une lutte à trois pour deux places sur le podium, avec l’AS Monaco, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Car l’on peut dire sans se tromper que le PSG se succèdera à lui-même.

L’on craint enfin le pire pour le Clermont Foot, dernier de la classe à la mi-temps du championnat. Parce que les Auvergnats ont moins de moyens que les autres et parce qu’en plus Pascal Gastien croit dur comme fer qu’il a l’effectif adéquat pour assurer un nouveau maintien. Puisse-t-il avoir raison, car il sera compliqué à sa direction de l’écarter de ses fonctions si besoin s’en faisait sentir, lui qui a tant fait de bien à ce club, à commencer par le hisser dans l’élite du football français pour la première fois de son histoire.

Top 3 des affiches de la 18e journée pour parier en Ligue 1

Olympique de Marseille – RC Strasbourg

Il est somme toute assez rare que Strasbourg domine Marseille ; le dernier succès des alsaciens remonte à près de vingt ans, à la saison 2004-2005. Ça l’est encore plus quand le match se joue au Vélodrome. En plus de trente ans, ça n’est arrivé d’une fois. C’est donc fort logiquement que le collectif de Gennaro Gattuso est le favori des cotes, vainqueur à 1,7 sur Vbet, pour un match nul à 4,1 et une victoire du Racing à 5,9.

Notre pronostic :

Victoire de l’OM

AS Monaco – Stade de Reims

C’est une bizarrerie remarquable, de surcroît entre deux formations de ce niveau : sur les quatre dernière confrontations entre l’AS Monaco et le Stade de Reims, les deux équipes l’ont toujours emporté en déplacement chez l’autre. Globalement, l’historique des affrontements des deux clubs depuis la fin du siècle dernier est assez équilibré avec 6 succès à 5 pour le club princier et 10 partages des points. Monaco qui gagne ce samedi paie 1,69 fois la mise sur Vbet, le match nul est à 3,97 et la victoire rémoise à 4,4.

Notre pronostic :

Match nul

RC Lens – Paris SG

C’est LE choc de cette 18e journée, entre le dauphin et le champion en titre de la saison dernière. Si désormais Paris poursuit sur sa lancée, en caracolant en tête de la Ligue 1, c’est un plus mitigé pour le bilan des hommes de Franck Haise. Les Lensois sont plutôt à l’aise à domicile, sous les yeux du chaud public de Bollaert-Delelis. Mais le Paris Saint-Germain voyage bien, il est le meilleur club à l’extérieur en Ligue 1. Il est aussi le favori des cotes de Vbet. Sa victoire cote à 1,87, celle des Nordistes à 3,75 et entre le match nul est à 3,72.

Notre pronostic :

Match nul

La statistique de la journée de Ligue 1

35. Ce n’est que la deuxième fois dans son histoire, la troisième si l’on compte la victoire à trois points, que l’OGC Nice compte 35 points à la mi-temps d’une saison de Ligue 1. Les Aiglons, deuxième à mi-parcours derrière le Paris Saint-Germain n’ont fait aussi bien qu’en 1975-76 et en 2016-17. Les deux fois, les Aiglons ont fini sur le podium final ; dauphin de Saint-Etienne en 1976 et troisième derrière Paris et Monaco, en 2017.

Paris sportifs : la cote du week-end

Et si l’Olympique Lyonnais réussissait la remontada de la deuxième moitié de saison ? Un temps, longtemps, donné pour mort, le club du Rhône a retrouvé de l’allant, depuis que Pierre Sage veille aux intérêts de l’équipe première. Avec un mercato judicieusement opéré, qui sait jusqu’où les Gones peuvent remonter ? Dans le top 6 final de la Ligue 1 ? Auquel l’hypothèse est bonne à miser car sur Vbet, la cote est actuellement de 36. Soit 36 la mise de départ. Ça n’est pas rien !

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Rassoul Ndiaye et Samuel Grandsir passeront leur tour pour le collectif du Havre. Tous deux purgent leur deuxième match de suspension consécutif après la Coupe de France. Il en restera encore un au premier cité. Trois matchs, c’est aussi la sanction dont a écopé le défenseur de l’OGC Nice Jean-Clair Todibo, conséquemment lui aussi absent pour le match des Aiglons à Rennes. Maximilien Caufriez (Clermont Foot 63) et Dejan Lovren (Olympique Lyonnais) sont également suspendus pour cette 18e journée.

Calendrier complet de la 18e journée

Marseille – Strasbourg (vendredi à 21h)

Monaco – Reims (samedi à 17h)

Rennes – Nice (samedi à 21h)

Lille – Lorient (dimanche à 13h)

Metz – Toulouse (dimanche à 15h)

Brest – Montpellier (dimanche à 15h)

Nantes – Clermont (dimanche à 15h)

Le Havre – Lyon (dimanche à 17h05)

Lens – Paris (dimanche à 20h45)