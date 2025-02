Si le football tel qu’on le connait et pratique a plus ou moins deux siècles d’existence, ses origines remontent beaucoup plus loin en arrière.

Le football, sport le plus populaire au monde, trouve ses origines dans plusieurs jeux de balle ancestraux avant de se structurer en Angleterre au XIXe siècle. Son histoire fascinante retrace l’évolution d’un simple divertissement vers un sport professionnel globalisé, façonné par des règles standardisées, des institutions internationales et des enjeux commerciaux croissants.

Quel pays a créé le football ?

L’histoire du football moderne prend ses racines en Grande-Bretagne au XIXe siècle, mais plusieurs civilisations ont développé des jeux de balle similaires bien avant. Pour comprendre l’évolution complète de ce sport, il faut remonter à ses différentes influences historiques.

Caractéristiques Cuju (Chine) Soule (France) Calcio (Italie) Période d’apparition 3e siècle av. J.-C. 12e siècle 16e siècle Nombre de joueurs Non défini Jusqu’à 200 27 par équipe Terrain Carré délimité Sans limites définies Rectangulaire Règles principales Interdiction des mains Peu de règles Codifié avec 8 arbitres Durée du match Non définie Variable 50 minutes Particularité Exercice militaire Jeu très violent Premier jeu structuré

Le cuju : les premières origines chinoises

Le cuju, qui signifie littéralement « frapper la balle avec le pied », est considéré comme l’ancêtre le plus ancien du football. Pratiqué dès le 3e siècle avant J.-C. sous la dynastie Han, ce jeu était initialement un exercice militaire destiné à entraîner les soldats. La balle, fabriquée en cuir et remplie de plumes, devait être envoyée dans un filet fixé entre deux bambous à une hauteur de 9 mètres.

Le jeu s’est rapidement répandu dans toutes les classes sociales chinoises, notamment sous la dynastie Tang (618-907), où il devient un divertissement populaire. Les matchs se déroulaient sur des terrains carrés délimités par des lignes blanches. Les joueurs ne pouvaient pas toucher la balle avec les mains et devaient faire preuve d’agilité et de précision dans leurs gestes.

La soule française

La soule, apparue au Moyen Âge en France vers le 12e siècle, était un jeu particulièrement violent qui se déroulait principalement lors des fêtes religieuses. Le terrain de jeu n’avait pas de limites définies et pouvait s’étendre sur plusieurs kilomètres entre deux villages. Les équipes, composées parfois de plus de 200 joueurs, devaient porter une balle en cuir ou en vessie de porc gonflée jusqu’à un point désigné.

Ce sport était si brutal que plusieurs rois de France, dont Charles V en 1369, ont tenté de l’interdire car il détournait les hommes de l’exercice du tir à l’arc, jugé plus utile pour la défense du royaume. Malgré ces interdictions, la soule a continué d’être pratiquée dans les campagnes françaises jusqu’au 19e siècle.

Le calcio italien

Le calcio fiorentino, né à Florence au 16e siècle, était beaucoup plus structuré que la soule. Ce jeu, pratiqué sur la Piazza Santa Croce, opposait deux équipes de 27 joueurs issues des quartiers nobles de la ville. Le terrain était rectangulaire et recouvert de sable, avec des buts installés sur toute la largeur des extrémités.

Les matchs duraient 50 minutes et étaient arbitrés par huit officiels. Les joueurs pouvaient utiliser leurs pieds et leurs mains pour marquer des « cacce » (points). Le calcio a introduit plusieurs innovations importantes comme le concept de passes organisées et la notion de tactique collective.

Les règles de Cambridge : la première tentative d’unification du football

En 1848, un groupe d’étudiants de l’Université de Cambridge réalise un travail fondamental pour l’histoire du football en établissant les premières règles écrites et standardisées. Cette initiative, connue sous le nom de « Règles de Cambridge« , marque la première tentative sérieuse d’unification des règles du football.

Cette standardisation était devenue nécessaire car chaque école et université britannique pratiquait le football selon ses propres règles, rendant impossible l’organisation de matchs entre différentes institutions. Les principales règles établies à Cambridge incluent :

L’interdiction de porter le ballon à la main (différenciant ainsi le football du rugby)

La définition des dimensions du terrain et des buts

L’établissement du coup d’envoi au centre du terrain

L’introduction du concept de hors-jeu

La mise en place des remises en touche

Ces règles ont posé les bases du football moderne, même si elles différaient encore sensiblement des règles actuelles. Par exemple, il n’existait pas encore de gardien de but spécifique, et le nombre de joueurs n’était pas fixé à onze par équipe.

La création des règles de Cambridge a eu trois impacts majeurs :

L’uniformisation progressive de la pratique du football dans les écoles britanniques La possibilité d’organiser des matchs entre différentes institutions La création d’une base pour les futures règles de la Football Association en 1863

Le premier match officiel de football

Le premier match officiel de football s’est déroulé le 30 novembre 1872, opposant l’Angleterre à l’Écosse au Hamilton Crescent, un stade de cricket situé à Glasgow. Cette rencontre historique, qui s’est terminée sur un score nul de 0-0, marque le début officiel du football international.

Ce match était empreint d’un esprit aristocratique caractéristique de l’époque victorienne. Les joueurs, issus de la haute société britannique, s’affrontaient en tant que gentlemen, respectant un code de conduite strict. L’Écosse arborait un maillot bleu tandis que l’Angleterre portait une chemise blanche, établissant ainsi les couleurs traditionnelles qui perdurent encore aujourd’hui.

Les règles étaient relativement simples : l’interdiction de toucher le ballon avec les mains et de tacler dans les tibias constituaient les principales restrictions. Le match a rassemblé environ 4 000 spectateurs qui ont payé un shilling chacun pour assister à l’événement. L’équipe d’Angleterre, composée principalement de joueurs du Sud, affrontait une sélection écossaise constituée exclusivement de joueurs du Queen’s Park FC, le plus ancien club d’Écosse.

Plusieurs aspects de ce match historique méritent d’être soulignés :

Les équipes jouaient en formation 2-2-6, très différente du football moderne

Les joueurs portaient des maillots sans numéro et des shorts longs jusqu’aux genoux

Le terrain était à peine délimité et les buts n’avaient pas de filets

Il n’y avait pas de cartons jaunes ou rouges, ni de remplaçants

Le premier but de l’histoire du football

Le véritable premier but de l’histoire a été marqué par Kenny Davenport, ailier de Bolton, le 8 septembre 1888 à 15h47 précises. Ce but historique a été inscrit sur le terrain de Pike’s Lane à Bolton, face à Derby County, devant 5 000 spectateurs. Selon le journal « Cricket and Football Field » de l’époque, il s’agissait d’un « beau but ».

Une plaque commémorative a été installée en 2016 à l’emplacement de l’ancien terrain de Pike’s Lane, aujourd’hui devenu un immeuble. Elle honore cet événement historique en rappelant que Kenny Davenport (1862-1908) a inscrit le premier but du football professionnel à cet endroit.

La professionnalisation du football et la création de la FIFA

Aspect du football 1885 1930 Statut des joueurs Premiers joueurs professionnels autorisés en Angleterre Professionnalisation répandue dans plusieurs pays Organisation Uniquement nationale (FA en Angleterre) Internationale (FIFA avec 41 pays membres) Compétitions majeures Championnats nationaux uniquement Championnats nationaux + Première Coupe du Monde Règles Différentes selon les pays Standardisation internationale Transferts de joueurs Pas de système établi Premières règles internationales de transfert

Le processus de professionnalisation a débuté officiellement en 1885, quand la Football Association anglaise a légalisé le professionnalisme. Cette décision historique permettait aux clubs de rémunérer leurs joueurs, transformant ainsi un loisir amateur en véritable métier. Le premier club professionnel reconnu fut Preston North End, qui dominait alors le football anglais.

La création de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) le 21 mai 1904 à Paris représente une étape majeure. Sept nations fondatrices se sont réunies pour établir cette organisation : la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et la Suisse. Robert Guérin, un journaliste français, en devient le premier président.

Les objectifs initiaux de la FIFA étaient :

Uniformiser les règles du football au niveau international

Organiser des compétitions entre nations

Promouvoir le développement du football dans le monde entier

Gérer les transferts internationaux de joueurs

Cette période de professionnalisation a engendré plusieurs changements fondamentaux :

La mise en place de contrats standardisés pour les joueurs L’établissement de salaires minimums La création de championnats nationaux structurés L’instauration des premières règles de transfert

La FIFA grandit rapidement, passant de 7 membres en 1904 à 41 en 1925. Cette expansion reflétait la popularité croissante du football et sa transformation en sport véritablement global. L’organisation du premier championnat du monde en 1930 en Uruguay marque l’aboutissement de ce processus de professionnalisation et d’internationalisation.

Les premiers partenariats commerciaux dans le football

La commercialisation du football a véritablement débuté dans les années 1950, lorsque les clubs ont commencé à rechercher des sources de revenus supplémentaires pour soutenir leur développement. Cette évolution a transformé progressivement le football en une véritable industrie du divertissement sportif.

Les initiatives pionnières du sponsoring maillot

Le premier sponsoring maillot officiel dans le football professionnel est apparu en 1973, lorsque le club allemand d’Eintracht Brunswick a arboré le logo de Jägermeister sur ses maillots. Cette initiative audacieuse a d’abord été controversée, car la fédération allemande interdisait la publicité sur les maillots. Le club a contourné cette interdiction en intégrant le cerf de Jägermeister à son propre logo.

Cette innovation a rapidement fait des émules. En 1976, le club de Derby County devient le premier club anglais à afficher un sponsor sur son maillot, avec la marque Saab. Cette décision a ouvert la voie à une nouvelle ère dans le football anglais, où les sponsors maillot sont devenus une source majeure de revenus pour les clubs.

L’émergence de la publicité dans les stades

La publicité dans les stades s’est développée de manière progressive à partir des années 1950. Le stade de Highbury d’Arsenal fut l’un des premiers à installer des panneaux publicitaires autour du terrain en 1951. Ces premiers panneaux étaient statiques et principalement visibles par les spectateurs présents dans le stade.

La véritable révolution est survenue avec l’avènement des retransmissions télévisées régulières des matchs dans les années 1960. Les annonceurs ont rapidement compris le potentiel de visibilité offert par les panneaux publicitaires autour des terrains, visibles par des millions de téléspectateurs. Cette évolution a conduit à une augmentation significative des revenus publicitaires pour les clubs.

Les premiers contrats de sponsoring d’équipement sportif

Le partenariat entre équipementiers sportifs et clubs de football a débuté de manière significative dans les années 1960. Adidas fut l’un des pionniers en signant des contrats d’exclusivité avec plusieurs clubs européens majeurs. Puma suivit rapidement, notamment en équipant le légendaire Pelé lors de la Coupe du Monde 1970, créant ainsi le premier grand partenariat entre une marque de sport et un joueur de football. Le tournant majeur intervient en 1974 lorsque Johan Cruyff, alors joueur de l’équipe nationale néerlandaise équipée par Adidas, refuse de porter les trois bandes caractéristiques de la marque lors de la Coupe du Monde.

Ces premiers partenariats commerciaux ont posé les bases du modèle économique actuel du football, où les revenus commerciaux représentent une part essentielle du budget des clubs professionnels.