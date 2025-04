RC Strasbourg. Le RCSA anticipe une perte record de 112 M€ cette saison

Le RC Strasbourg se projette sur une nouvelle saison déficitaire, à plus de 100 millions d’euros.

[Info Sportune] La stratégie dispendieuse des dirigeants de BlueCo avec Chelsea fait écho à celle du RC Strasbourg, qu’ils gouvernent également depuis le rachat du club alsacien en 2023. Elle n’est pas sans risque, à prendre les récentes informations de The Times selon lequel le club londonien est dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, parce qu’il accuse des pertes estimées à 420 millions d’euros sur trois ans.

Le RC Strasbourg n’en est pas (encore) à de telles proportions. Mais à l’heure pour lui de peut-être retrouver la scène européenne au terme de cet exercice sportif, sa direction anticipe de conséquentes pertes financières sur l’ensemble de cette saison 2024-2025. Elle le chiffre à 112 millions d’euros, d’après un document d’AG que nous avons consulté à Sportune.

Strasbourg mise sur la 7e place en Ligue 1

Plusieurs explications sont données à ce déficit qualifié « d’important » par le board strasbourgeois. Il y a d’abord le commun à tous les clubs de la Ligue 1, à savoir d’une part la baisse des droits TV (estimée à 10 M€), à la suite du « résultat décevant » du dernier appel d’offre. Egalement la fin du versement de CVC, dans le cas du RCSA à hauteur de 16,5 millions d’euros. Et puis les causes propres au club, comme le coût du renouvellement de l’entraîneur et de son taff (budgété à 10,7 millions d’euros), les frais liés aux travaux de rénovation du stade de la Meinau et les opérations dites « intra-groupe », que sont les intérêts de compte courant et le prêt de joueurs entre Strasbourg et Chelsea.

Un prévisionnel basé sur une septième place en Ligue 1

Pour renouer dans un futur plus ou moins proche avec l’équilibre sinon les bénéfices, le RCSA mise sur son nouveau stade (de 25 à 45 M€ de recettes en plus entre revenus du sponsoring et de la billetterie), le trading à la faveur de la stratégie tournée vers le rajeunissement de l’effectif professionnel et l’accession aux coupes européennes.

Ce déficit prévisionnel sera possiblement moindre à l’heure des comptes finaux si le collectif de Liam Rosenior poursuit sur son excellente dynamique sportive et qu’il termine plus haut qu’une septième place en Ligue 1, car elle celle en étalon des pertes de la saison.