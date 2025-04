OL. 108 000 € l’action décisive de Rayan Cherki

Rayan Cherki vit sa meilleure saison avec l’Olympique Lyonnais.

On en oublierai presque qu’il n’a que 21 ans, tant nous nous sommes habitués à le voir fréquenter les pelouses de la Ligue 1 et des coupes européennes. Rayan Cherki a déjà l’expérience de quelques vieux briscards, avec l’avantage en plus d’une marge de progression énorme. A la hauteur de son talent naturel.

Cette saison 2024-2025, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais ajoute l’altruisme et l’efficacité clinique à sa palette personnelle. Toutes compétitions confondues, il a déjà inscrit douze buts et délivrés 17 passes décisives. Il est à ce titre l’un des joueurs les plus prolifiques du championnat de France de football.

Un salaire estimé à 330 000 €/mois avec l’OL

Ses statistiques et performances personnelles sont d’autant plus remarquables rapportées à son salaire sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Le journal L’Equipe l’estimait récemment proche de 330 000 euros brut annuels de part fixe, moins les primes additionnelles. C’est-à-dire qu’à ce stade de la saison, Rayan Cherki a déjà gagné l’équivalent hors bonus, de 3,135 millions d’euros.

Et qu’il revient donc à presque 108 000 euros l’action décisive de sa part, un peu plus de 260 000 euros le but et moins de 185 000 euros la passe décisive.