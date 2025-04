ASSE – OL. Les prédictions du derby selon les bookmakers

C’est jour de bouillant derby à Geoffroy-Guichard.

Dans l’atmosphère électrique du chaudron de Geoffroy-Guichard, le derby du Rhône s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus attendus de cette 30e journée de Ligue 1. Les Verts de l’AS Saint-Etienne, englués dans une lutte acharnée pour le maintien à la 17e place, reçoivent leurs rivaux lyonnais, 4es au classement et en quête d’une place sur le podium. Ce match arrive à un moment crucial pour les deux formations, avec des enjeux diamétralement opposés mais tout aussi vitaux.

Les bookmakers ne font pas dans la demi-mesure pour ce derby historique. Malgré l’avantage du terrain pour les Stéphanois, c’est bien l’Olympique Lyonnais qui part largement favori avec une cote de 1,65, représentant une probabilité implicite de victoire de 60,6%. Les Verts et le match nul sont tous deux proposés à 4,50, témoignant du déséquilibre perçu entre les deux formations.

Cette confiance accordée aux Gones n’est en rien altérée par leur déception européenne de la semaine, une élimination cruelle en quart de finale de Ligue Europa face à Manchester United (2-2 à l’aller, 4-5 après prolongations au retour à Old Trafford). Les opérateurs semblent convaincus que les hommes de Paolo Fonseca sauront rebondir.

Le succès 2-1 de l’OL sur la pelouse du rival domine chez les opérateurs

Dans le détail des scores exacts, les bookmakers anticipent une rencontre relativement fermée. Le scénario le plus probable selon eux serait une victoire lyonnaise sur le score de 1-2 (cote à 7,55), suivie de près par le 0-2 (9,10). Côté ASSE, c’est le match nul 1-1 qui est considéré comme le résultat le plus crédible (7,90), bien que loin derrière les pronostics de victoire lyonnaise. Un succès des Verts 1-0 est coté à 17, tandis qu’un 2-0 monte à 28, et un 3-0 paraît quasi improbable avec une cote de 70.

Au rayon des buteurs, la hiérarchie suit logiquement les tendances générales du match. Georges Mikautadze apparaît comme le plus susceptible de trouver le chemin des filets (2,18), talonné de près par son coéquipier et capitaine Alexandre Lacazette (2,21). Le jeune prodige Rayan Cherki complète le podium lyonnais avec une cote de 2,55, même s’il est davantage attendu comme passeur (2,22). Dans le camp stéphanois, c’est le Belge Lucas Stassin qui est perçu comme la principale menace offensive (3,55), devant Ibrahim Sissoko (3,80) et Irvin Cardona (3,85).

Ces prédictions doivent être mises en perspective avec la situation des deux équipes. Si l’OL reste sur une défaite frustrante en Europe, les Lyonnais affichent néanmoins une dynamique positive en championnat. Les Stéphanois, eux, sont dans l’urgence comptable à chaque match. Le derby reste cependant un match à part, où la logique des classements peut être bousculée par l’intensité émotionnelle et l’engagement.