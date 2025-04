Arsenal. Cadeau dédicacé du chanteur Ed Sheeran à Declan Rice

Declan Rice a reçu une guitare dédicacée du chanteur Ed Sheeran. @Instagram/DeclanRice

Le milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, a révélé avoir reçu un cadeau personnalisé de la part de la superstar de la pop Ed Sheeran, dans la foulée de ses performances remarquables contre le Real Madrid en Ligue des Champions.

L’international anglais a partagé sur son compte Instagram la guitare acoustique offerte par le chanteur, accompagnée d’un message manuscrit: « Declan! Tu joueras de cet instrument la prochaine fois qu’on se verra, on chantera ensemble. P.S.: Superbes coups francs! »

Cette amitié entre les deux hommes remonte à l’Euro 2020, lorsque Rice, alors joueur de West Ham, avait partagé un duo improvisé avec l’artiste sur le titre « Wonderwall » d’Oasis, lors d’une soirée détente organisée par Harry Kane au sein du groupe anglais.

Declan Rice a poussé la chansonnette avec le chanteur britannique

« J’étais en retard à une réunion et on m’a dit ‘tu dois chanter’. J’ai répondu ‘pas question, je ferai n’importe quoi sauf chanter' », a confié Rice en évoquant cette anecdote. « Puis Harry a organisé la venue d’Ed pour un moment de détente avec l’équipe, et il m’a lancé: ‘Tu dois te lever et chanter maintenant’. On était assis dehors sur des bancs, Ed jouait de la guitare et je chantais Wonderwall. »

Cette attention particulière du chanteur, fervent supporter d’Ipswich Town, intervient après les prestations éclatantes de Rice face au Real Madrid. Le milieu de 25 ans avait inscrit deux superbes coups francs lors de la victoire 3-0 des Gunners à l’aller, avant de livrer une nouvelle performance de haut vol lors du match retour (2-1), qualifiant Arsenal pour les demi-finales de la compétition où les attend le Paris Saint-Germain.

Depuis son transfert record à Arsenal l’été dernier, Declan Rice s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, confirmant l’investissement consenti par le club londonien pour s’attacher ses services.