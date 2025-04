L’Orange Vélodrome a fait le plein, samedi, pour la visite d eMontpellier en Ligue 1.

L’approche du verdict final de la saison de Ligue 1 élève l’enjeu sur tous les terrains. Et qui dit plus d’enjeu dit plus de monde en tribunes. C’est logique et cela se vérifie ce week-end au nombre de spectateurs dans les stades des neuf matchs de la 30e journée.

Journée records au global et sur quelques terrains

Ils étaient 296 691 au cumul d’après les estimations de L’Equipe, qui vaut une moyenne de 32 966, nouveau record de la saison deux semaines après la 28e, elle aussi déjà record. Cela élève conséquemment la moyenne de l’exercice à 27 537 et éloigne les 26 726 de la saison précédente. A propos de record, l’AS Saint-Etienne en a battu un face à l’Olympique Lyonnais. Et l’Olympique de Marseille également pour la visite de Montpellier HSC, samedi.

Même le stade Louis II de Monaco a réuni plus de monde qu’à son ordinaire, pour le choc de samedi entre l’AS Monaco et le RC Strasbourg. Une affiche qui, sur le terrain, a accouché d’une souris (0-0).

Les affluences de la 30e journée de Ligue 1

Marseille – Montpellier = 66 312

Paris-SG – Le Havre = 47 000

Lille-Auxerre = 45 929

Saint-Étienne-Lyon = 42 000

Rennes – Nantes = 27 880

Nice-Angers = 25 088

Brest-Lens = 15 049

Reims-Toulouse = 14 608

Monaco – Strasbourg = 12 825