Lewis Hamilton signe un énorme contrat avec Celsius Energy Drink

Pouce en l’air pour Lewis Hamilton qui vient de signer un contrat à 50 M€ avec Celsius Energy Drink.

Celsius Energy Drink casse sa tirelire pour le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, marque avec laquelle il vient de signer un accord estimé à 50 millions d’euros, qui financera notamment des projets de sa fondation « Mission 44 ».

Le 19 février 2025, Lewis Hamilton, habillé de sa tunique rouge, présentera sa nouvelle monoplace Ferrari, pour lancer l’aventure avec la Scudedria, après, 17 ans de fidélités à Mercedes-Benz. Discrètement, sur la monoplace apparaitra le logo de la marque Celsius, déjà présent cette saison. Un partenariat pour Ferrari estimé à 5 millions d’euros par saison. Mais c’est Hamilton qui bénéficiera du jackpot.

En effet, selon nos informations, après 7 ans de contrat avec Monster Energy, le septuple champion du monde a signé un contrat de 50 millions d’euros avec Celsius Energy Drink. Celui-ci prévoit la participation du pilote à une campagne publicitaire de la marque, la création d’une série limitée de canette à l’effigie de son numéro 44, etc. Mais, surtout, Celsius s’est engagé à financer des projets de la fondation du pilote.

Un contrat de 3 ans avec Hamilton plus un soutien financier de sa fondation

Celsius Energy Drink fait partie depuis 2022 de la galaxie Pepsi Co (8,5% du capital pour un valorisation de 8 milliards de dollars), son chiffre d’affaires 2024 estimé à 355 millions de dollars. Le deal avec Hamilton est un gros investissement comprenant le cachet du pilote (8 millions par an pendant 3 ans), plus un fond pour la fondation du pilote, Mission 44 estimé à 25 millions total.

Déjà dans l’accord trouvé en février 2024, Lewis Hamilton disposait d’un soutien dans son contrat de la part de Ferrari, pour le financement de sa fondation « Mission 44 », estimé à 20 millions d’euros. L’accord avec Celsius Energy Drink va permettre d’accélérer encore le développement du projet caritatif d’Hamilton, surtout sur le continent Africain, pour le financement de la scolarité des enfants.