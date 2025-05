OM. Les sponsors de l’OM cette saison 2024-25 et ce qu’ils rapportent

A l’OM, les sponsors rapportent une centaine de millions d’euros annuels. Et plus si le club retrouve la clinquante Ligue des champions.

Plus d’une centaine de millions d’euros, 102 millions précisément d’après les données de la Football Money League 2025 sur lee bilan de la saison 2023-2024. C’est ce que rapportent à l’Olympique de Marseille ses sponsors au cumul de tous. Ils pèsent un peu plus du tiers du chiffre d’affaires opérationnel (c’est-à-dire hors marché des transferts) du club phocéen.

C’est un secteur en croissance, qui dépend naturellement des résultats sportifs de l’OM et de sa présence sur la scène européenne ; le retour en Ligue des champions contribuera à la progression. Marseille a l’avantage de sa popularité et de la ferveur indéfectible de ses fans, un atout certain pour les marques pour valoriser les parrainages et créer histoires et contenus autour de l’association.

L’OM compte 18 partenaires sur 3 niveaux hiérarchiques

Le club a trois niveaux de hiérarchisation de ses commanditaires principaux. Au sommet, les deux sponsors majeurs que sont l’équipementier Puma et l’armateur CMA CGM. Le premier produit les maillots et équipements techniques, le second s’affiche à l’avant des tuniques. Avec la marque allemande, le deal est estimé à 25 millions d’euros annuels et 8 millions pour l’autres, plus ou moins selon les primes à la performance et les royalties sur les ventes de produits dérivés.

Viennent ensuite les partenaires premium au nombre de six : Boulanger, CEPAC, D’or et de platine, Parions Sport, Randstad, Sublime Côte d’Ivoire. Enfin, les dix partenaires officiels – Cébé, Coca-Cola, EA Sports, Holy, Intersport, McDonald’s, Free, ONET -, dont trois (le namer de la Ligue 1, McDonald’s, l’opérateur téléphonique Free et la marque anglaise de prêt-à-porter, Paul Smith) se sont engagés dans le courant de cette saison.

Au cumul, l’Olympique de Marseille compte dix-huit partenaires commerciaux pour la seule équipe masculine professionnelle. Et plus à l’ajout des marques associées au programme RSE du club qu’est le Treizième Homme ou celles qui soutiennent l’équipe des féminines, même si pour majorité, elles sont les mêmes que celles derrière Roberto De Zerbi et ses joueurs.