L’OM signe avec Free

L’OM accueille un nouveau partenaire officiel.

Au moins une chose ici sur laquelle se retrouvent le PSG et l’OM, les deux rivaux historiques. Ce vendredi, dans un timing somme toute très proche, les deux équipes ont annoncé la signature d’un partenariat officiel avec la même marque : le groupe Free. Avec l’Olympique de Marseille, les bases de la collaboration sont les mêmes : Free devient un partenaire officiel du club phocéen.

L’OM aussi officialise l’arrivée de Free dans ses partenaires

A ce titre donc, il produire et proposera du contenu exclusif associé à l’OM, lors de rencontres à domicile comme à l’extérieur ou d’événements organisés en live. Les deux marques prévoient aussi de s’engager mutuellement sur les réseaux sociaux via des activations au plus près des deux communautés de fans.

« L’arrivée de Free en tant que partenaire officiel montre à nouveau l’attractivité de l’Olympique de Marseille », réagit le patron du marketing et sponsoring de l’OM, Grégory Lamela. « Il s’agit d’un acteur dynamique, en quête constante d’innovation, ce qui rend ce partenariat évident aux yeux du club. C’était également important pour nous que nos supporters, par le biais de cet accord, puissent profiter de contenus inédits, exclusifs et gratuits sur l’OM via l’application Free Foot. »

Aucun détail contractuel n’a été communiqué, sur le montant de cette association, pas plus que la durée d’engagement des deux partenaires.