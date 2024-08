OM: Le nouveau namer de la Ligue 1 a signé avec l’OM

Nouveau partenaire titre de la Ligue 1, le groupe McDonald’s s’est aussi engagé avec l’Olympique de Marseille.

Des sponsors partent, d’autres arrivent, ou prolongent. A l’Olympique de Marseille, Orange s’en est allé au terme de la saison dernière, l’opérateur national n’a pas renouvelé sa collaboration de « partenaires premium », mais il n’a pas seulement quitté l’OM, mais le PSG et l’OL également puisqu’il a décidé de recentrer ses investissements dans le sport, ailleurs que dans le sponsoring de clubs. Par contre, le club phocéen vient d’annoncer ces jours derniers l’extension de sa collaboration plus premium avec le label D’or et de platine de Jul, qui occupe l’espace sur la manche des maillots.

Après le naming de la Ligue 1, McDonald’s s’est engagé avec l’OM

Et dans le sens inverse, l’OM vient d’enregistrer le soutien de McDonald’s qui n’est pas (ou plus) n’importe qui dans le football français puisque le géant du fast food est depuis le 1er juillet le nouveau namer de la Ligue 1. Sans que l’on ne sache s’il y a un rapport de cause à effet, il est amusant de remarquer que selon nos observations à Sportune, McDonald’s rejoint le club phocéen au moment où s’est terminé son association avec le PSG, laquelle n’a pas été reconduite.

Anciennement au PSG et désormais partenaire de l’Olympique de Marseille

« Nouveau naming de la Ligue 1, McDonald’s devient partenaire officiel de l’Olympique de Marseille, renforçant ainsi sa présence dans le football, surtout dans le Sud-Est de la France avec l’ensemble de ses restaurants participants. Les supporters de l’OM bénéficient d’offres avantageuses et McDonald’s devient leur restaurant officiel pour des moments conviviaux », écrit notamment l’Olympique de Marseille à propos de ce rapprochement qui s’inscrit à la ligne des « partenaires officiels ».