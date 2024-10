Les salaires des joueurs de l’équipe de France cette saison 2024-2025

La ferveur populaire et la fierté nationale plutôt que l’argent, c’est ce qui habite les footballeurs de l’équipe de France.

Avec des compétitions internationales (Euro ou Coupe du monde), programmées tous les deux ans, la Ligue des Nations créée par l’UEFA vise à occuper l’espace, sportif et médiatique les années impaires. L’enjeu est moins relevé pour les nations qu’un championnat d’Europe ou un Mondial, c’est aussi vrai pour les joueurs ; l’exemple de Kylian Mbappé qui en exempté, tend à le mont rer.

Des primes mais pas de salaire avec l’équipe de France de football

Hormis de garnir la vitrine à trophée et de représenter son pays national, il n’y a rien ou peu à gagner à jouer avec l’équipe de France. Les Bleus ont des primes suivant leur parcours dans les compétitions, elles sont versées au prorata de ce que perçoit la Fédération française de football des organisateurs (en l’espèce la FIFA ou l’UEFA). Mais bien souvent les joueurs tricolores reversent ces bonus à des associations ou opérations caritatives de leur choix.

Benzema, Kanté et Mbappé pour le trio français le mieux payé

Leur vie de footballeurs et les revenus qui en découlent, les joueurs les tirent des clubs qui les emploient. Qui dit joueur de l’équipe de France dit gratin international. Et contrats en conséquence. En l’absence ce lundi, au jour d’affronter la Belgique en Ligue des Nations, de Kylian Mbappé et de N’Golo Kanté, soit deux des trois footballeurs français les mieux payés avec Karim Benzema (voir le classement des plus hauts salaires en Saudi Pro League), les cadres de ce collectif de Didier Deschamps se tiennent tous dans une même proportion salariale, à plus ou moins la douzaine de millions d’euros, cette saison 2024-2025.

Les salaires indiqués ci-dessous sont des estimations de la part fixe annuelle de chacun. Tous ces joueurs ont aussi des primes, certaines sont collectives, négociées avec leurs partenaires, d’autres individuelles inscrites dans les contrats. Ces montants ne prennent de surcroît pas en compte les revenus additionnels des sponsors, principalement des équipementiers qui fournissent chaussures et textiles, autrement que les shorts, maillots et bas de Nike pour la Fédération française de football et ses athlètes.

Les salaires des joueurs de l’équipe de France cette saison 2024-2025

Mike Maignan (Gardien, AC Milan) = 3,67 M€

Brice Samba (Gardien, RC Lens) = 2,52 M€

Alphonse Areola (Gardien, West Ham) = 7,46 M€

William Saliba (Défenseur, Arsenal) = 11,7 M€

Ibrahima Konaté (Défenseur, Liverpool) = 4,3 M€

Jules Koundé (Défenseur, FC Barcelone) = 13,5 M€

Lucas Digne (Défenseur, Aston Villa) = 7,46 M€

Théo Hernandez (Défenseur, AC Milan) = 5,24 M€

Loïc Badé (Défenseur, FC Séville) = 4,2 M€

Jonathan Clauss (Défenseur, OGC Nice) = 3,36 M€

Wesley Fofana (Défenseur, Chelsea) = 12,3 M€

Benjamin Pavard (Défenseur, Inter Milan) = 6,55 M€

Aurélien Tchouaméni (Milieu, Real Madrid) = 12,5 M€

Eduardo Camavinga (Milieu, Real Madrid) = 12,5 M€

Mattéo Guendouzi (Milieu, Lazio Rome) = 3,27 M€

Warren Zaïre-Emery (Milieu, PSG) = 8,4 M€

Youssouf Fofana (Milieu, AC Milan) = 5,55 M€

Manu Koné (Milieu, AS Rome) = 5,18 M€

Christopher Nkunku (Attaquant, Chelsea) = 12 M€

Michael Olise (Attaquant, Bayern Munich) = 13,5 M€

Ousmane Dembélé (Attaquant, PSG) 13,4 M€

Marcus Thuram (Attaquant, Inter Milan) = 7,86 M€

Bradley Barcola (Attaquant, PSG) = 6,6 M€

Randal Kolo Muani (Attaquant, PSG) = 9 M