Kylian Mbappé parti du PSG pour le Real Madrid, a baissé de salaire en traversant les Pyrénées. Enfin baissé, sur la part fixe qui passe de 72 millions d’euros brut annuels à 26 millions d’euros brut sous le maillot madrilène, mais au jeu des bonus, de la prime à la signature (étant arrivé libre au Real) et des incentives personnelles à la performance, le capitaine de l’équipe de France s’y retrouvera largement au bout du compte, sur la fiche de paie.

Kanté devance désormais Mbappé sur la fiche de paie

Néanmoins, le natif de Bondy n’est plus celui qui domine le classement des joueurs les mieux payés dans le vestiaire de l’équipe de France à l’Euro 2024, devancé qu’il est par N’Golo Kanté, de retour en grâce chez les Bleus malgré son départ lointain au Al-Ittihad Club, en Arabie Saoudite. La preuve qu’il est possible de corréler intérêts sportifs et financiers, le milieu de terrain, ex-joueur de Chelsea a paraphé un contrat à 25 millions d’euros annuels. Qui, au royaume saoudien, est à prendre en net, de charges et d’impôts.

🚨Official, confirmed. N’Golo Kanté is new Al Ittihad player. €25m salary per season until 2027 on four year €100m total fixed package — plus commercial deals & image rights. He will be presented in Saudi in July. Here we go confirmed 🟡⚫️✅🇸🇦 pic.twitter.com/rfNRT5ReMb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023

Avec la fiscalité et la cotisation, il dépasse donc les 50 millions d’euros, à presque le double de son capitaine. Derrière ces deux hommes, l’écart est plus significatifs sur la grille des salaires. Un temps, il était même abyssal, tant que Warren Zaïre-Emery et son salaire de rookie, n’avait pas prolongé avec le PSG.

11 M€ par an le salaire moyen d’un joueur de la France à l’Euro 2024

Au cumul, les 25 joueurs de l’équipe de France sélectionnés à l’Euro 2024 approche les 280 millions d’euros brut pour une moyenne par joueur à 11 millions d’euros par an.

Les salaires des joueurs de l’équipe de France à l’Euro 2024

N’Golo Kanté (Al-ittihad) = 56 M€

Kylian Mbappé (Real Madrid) = 26 M€

Kinglsey Coman (Bayern Munich) = 17 M€

Ousmane Dembélé (PSG) = 16,2 M€

Jules Koundé (FC Barcelone) = 13,55 M€

Warren Zaïre-Emery (PSG) = 12,73 M€

Eduardo Camavinga (Real Madrid) = 12,5 M€

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) = 12,5 M€

Antoine Griezmann (Atéltico Madrid) = 12,5 M€

William Saliba (Arsenal) = 11,5 M€

Dayot Upamecano (Bayern Munich) = 10 M€

Randal Kolo-Muani (PSG) = 9 M€

Ferland Mendy (Real Madrid) = 9 M€

Adrien Rabiot (Juventus) = 9 M€

Marcus Thuram (Inter Milan) = 7,7 M€

Bradley Barcola (PSG) = 6,6 M€

Benjamin Pavard (Inter Milan) = 6,41 M€

Alphonse Areola (West Ham) = 5,76 M€

Théo Hernandez (AC Milan) = 5,13 M€

Olivier Giroud (AC Milan) = 4,49 M

Ibrahima Konaté (Liverpool) = 4,25 M€

Mike Maignan (AC Milan) = 3,59 M€

Jonathan Clauss (Olympique de Marseille) = 3,3 M€

Youssouf Fofana (AS Monaco) = 2,64 M€

Brice Samba (RC Lens) = 2,52 M€

Estimations brutes annuelles des salaires, hors primes, des joueurs de l’équipe de France