PSG: Les salaires des joueurs de la Real Sociedad en 2023-2024

La Real Sociedad ne joue pas sur un même pied d’égalité que le PSG niveau salaires des joueurs.

Adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Real Sociedad est sur le papier l’outsider des débats, mais il ne faut pas penser qu’elle est dépourvue d’arguments à opposer au club de la capitale de France. Son collectif est certes moins guindé sur le papier que ceux du trio Real Madrid, FC Barcelone et Atlético Madrid, mais il est un intéressant mélange de joueurs cadres expérimentés et des jeunes en plein essor.

La Real Sociedad a hérité du PSG en Ligue des champions

Niveau salaire, deux des joueurs prêtés cet été dominent le vestiaire. En l’occurence l’attaquant André Silva en provenance du RB Leipzig et Kieran Tierney depuis le club d’Arsenal. Dans les deux cas, le club de San Sébastien assume l’intégralité de leurs salaires. Le reste des plus hauts salaires de l’équipe que coache Imanol Alguacil est originaire d’Espagne. Ou naturalisé comme tel, en ce qui concerne le Franco-espagnol Robin Le Normand, qui a choisi d’évoluer avec la sélection ibère, plutôt que d’envisager l’équipe de France.

Pour comparer : les salaires des joueurs du PSG en 2023-2024

Un budget quatre fois inférieur pour le club espagnol

Sur la gille des salaires, la Real Sociedad soutient difficilement la comparaison avec le Paris Saint-Germain et ses stars. Son budget, de l’ordre de 180 millions d’euros cette saison 2023-2024 est presque quatre fois inférieur à celui de son adversaire en Ligue des champions. Mais, paraît-il que les coupes nivèlent les valeurs. C’est toutefois plus vrai sur un match, qu’avec format en aller/retour. La vérité viendra du terrain, avec un premier match à jouer au Parc des Princes, le 14 février et un retour au Pays basque, le 5 mars.

Les salaires des joueurs de la Real Sociedad saison en 2023-2024

André Silva = 7 M€

Kieran Tierney = 6 M€

Mikel Oyarzabal = 3,6 M€

Mikel Merino = 3,2 M€

Martín Zubimendi = 3 M€

Alex Remiro = 2,8 M€

Robin Le Normand = 2,8 M€

Álvaro Odriozola = 2,7 M€

Estimations annuelles brutes des salaires de chacun