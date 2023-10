Les 15 plus gros budgets de la Ligue des champions 2023-2024

Les plus riches sont bien souvent les plus forts, c’est vrai (aussi) en Ligue des champions.

Toujours plus riches les tops clubs du football européen, après des saisons rendues compliquées par la Covid et ses effets désastreux sur l’économie des clubs. Parce qu’ils ont de la trésorerie, des partenaires commerciaux solides, de riches actionnaires, des créanciers compréhensifs ou le soutien populaire, tous ont passé avec plus ou moins de facilité la période. Mais tous ne le digèrent pas aussi facilement, à l’instar du FC Barcelone qui garde un fonctionnement dépensier, sans que ses revenus suivent nécessairement.

Les clubs anglais sont dominants en Ligue des champions

Les clubs de la Premier League ont un avantage certains sur tous les autres qu’ils évoluent sur « la piste aux étoiles ». Dans un championnat dopé par les diffuseurs de la télé, les sponsors et le public moins regardant qu’ailleurs sur le prix des billets. C’est en Premier League qu’ils sont les plus chers d’Europe et les stades ne sont pas moins fréquentés.

Le PSG soutient la comparaison des budgets, moins le RC Lens

Si le PSG, à la faveur de son actionnaire étatique, soutient la comparaison des clubs les plus riches du Vieux continent, pour le RC Lens également engagé dans la Ligue des champions 2023-2024, les revenus sont plus modestes. Et ce, alors que le Racing aligne le budget le plus élevé de son histoire, à 118 millions d’euros. C’est a minima deux fois inférieur au top 15 des clubs dominants de cette C1, tel que nous l’avons dressé ci-dessous, à la rédaction de Sportune, estimés d’après les chiffres comptables des revenus et des dépenses de chacun. Manchester City et le Real Madrid dominent leur sujet, le PSG est en position proche, comme il est un proche outsider à la victoire sportive dans la compétition.

Les plus gros budgets des clubs de la Ligue des champions 2023-2024

1. Manchester City = 800 M€

2. Real Madrid = 750 M€

3. Manchester United = 720 M€

4. Paris SG = 700 M€

5. Bayern Munich = 680 M€

6. FC Barcelone = 606 M€

7. Arsenal = 525 M€

8. Atlético Marid = 411 M€

9. Juventus = 390 M€

10. Borussia Dortmund = 350 M€

11. Inter Milan = 322 M€

12. Newcastle = 305 M€

13. AC Milan = 285 M€

14. FC Seville = 280 M€

14. SSC Naples = 255 M€