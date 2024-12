Benzema, Kanté… Les salaires des joueurs de Al-Ittihad cette saison 2024-25

Avec Karim Benzema en tête, la grille des salaires des joueurs de Al-Ittihad.

Alors qu’Al-Ittihad dispute sa 49e saison consécutive dans la Saudi Pro League, le club saoudien appartient au trio des clubs qui ont les dents longues et les coudées franches sur les possibilités de recrutement, au même titre que le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Al-Hilal de Neymar. Al-Ittiahd nourrit de très hautes ambitions, autant dans son championnat domestique qu’à l’échelle continentale en Asian Champions League Elite qu’il veut disputer.

Benzema, Blanc, Diaby, Kanté… Les Français sont en force à Al-Ittihad

Sous la houlette du coach français, Laurent Blanc, son compatriote Karim Benzema représente l’emblème de cette stratégie, avec un salaire hebdomadaire astronomique estimé à 95 millions d’euros annuels. À ses côtés, des talents comme N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Fabinho et Houssem Aouar ont également rejoint les rangs contre la promesse de gros contrats.

Le budget salarial d’Al-Ittihad dépasse les à 200 millions d’euros pour cette saison 2024-2025. Les cinq joueurs les mieux payés – Benzema, Kanté, Diaby, Fabinho, Kanté et Luiz Felipe – en absorbent plus de la moitié. La profondeur et la qualité du recrutement traduisent l’ambition d’Al-Ittihad de s’imposer comme une référence du football au Moyen Orient. De surcroît en misant sur tout un contingent de Français, des joueurs jusqu’à l’encadrement technique.

Les salaires des joueurs de Al-Ittihad cette saison 2024-25

Karim Benzema = 95 M€

N’Golo Kanté = 25 M€

Moussa Diaby = 19 M€

Steven Bergwijn = 11,4 M€

Fabinho = 9 M€

Muath Faqeehi (9,6m) = 9 M€

Danilo Pereira = 5,4 M€

Predrag Rajković = 5,4 M€

Houssem Aouar = 4,8 M€

Bryant Ortega = 3,8 M€

Ahmed Al-Ghamdi = 3,4 M€

Saad Al-Mousa = 3,4 M€

Ahmed Bamasud = 2,7 M€

Muath Fagihy = 2,3 M€

Hassan Kadesh = 2,3 M€

Fawaz Al-Sqoor = 2,3 M€

Muhannad Shanqeeti = 2,3 M€

Abdalellah Hawsawi = 1,8 M€

Ahmed Sharahili = 1,8 M€

Abdulaziz Al-Bishi = 1,8 M€

Muath Faqeehi (1,9m) = 1,8 M€

Abdulrahman Al-Obud = 1,4 M€

Saleh Al-Shehri = 1,4 M€

Ricardo Caraballo = 1,4 M€

Mohammed Al-Mahasneh = 1,1 M€

Awad Al-Nashri = 1,1 M€

Hamed Al-Shanqiti = 0,7 M€

Omar Al-Jadani = 0,7 M€

Al-Mutasim Sediq Hassan = 0,7 M€

Talal Haji = 0,7 M€

Osama Al-Mermesh = 0,5 M€

Yassine Al-Jaber = 0,4 M€

Abdulaziz Al-Shammari = 0,4 M€

Mohammed Fallatah = 0,4 M€