Seko Foana, Dembélé, Wijnaldum… Les salaires des joueurs d’Al-Ettifaq en 2024-2025

Steven Gerrard a la particularité d’être mieux payé comme entraîneur que tout l’ensemble de ses joueurs.

Sous la houlette de Steven Gerrard (qui a par ailleurs la particularité d’être mieux que tous ses joueurs), Al-Ettifaq s’est doté d’un effectif ambitieux pour sa 46e saison en Pro League saoudienne. Le club, qui participe également à la King Cup et à la Coupe des clubs du Golfe, affiche un budget salarial conséquent ; l’un des plus élevés de le Ligue 1.

Les ex de la Ligue 1 dominent les salaires du club

Seko Fofana est la tête de liste des joueurs les mieux payés du vestiaire. En prêt depuis le plus riche Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, il avoisine un salaire annuel de 15 millions d’euros. Les ex de la Ligue 1 sont dominants, puisque Fofana l’ancien capitaine du RC Lens devance l’attaquant français Moussa Dembélé (ex Olympique Lyonnais) et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum (ex Paris SG).

Cette politique salariale reflète les ambitions d’un club qui vise une qualification pour la Ligue des Champions d’Asie Elite et le haut de son championnat. Un défi financier se profile toutefois à l’horizon 2025 avec plus de dix joueurs en fin de contrat.

La masse salariale pourrait s’accroître de 8 à 10% avec les prolongations

Selon les projections, le renouvellement de ces contrats pourrait faire grimper la masse salariale de 8 à 10% supérieure, pour la saison 2025-26. Une équation que devra résoudre la direction du club, alors que le mercato hivernal de janvier 2025 pourrait encore modifier la composition de l’effectif.

Les salaires des joueurs d’Al-Ettifaq en 2024-2025

Seko Foana = 15 M€

Moussa Dembélé = 8,8 M€

Georginio Wijnaldum = 5,7 M€

Álvaro Medrán = 5,2 M€

Demarai Gray = 4,8 M€

Marek Rodák = 4 M€

Jack Hendry = 4 M€

João Costa = 4 M€

Vitinho = 4 M€

Karl Toko Ekambi = 4 M€

Abdullah Madu = 2,8 M€

Abdulbasit Hindi = 2,8 M€

Madallah Al-Olayan = 2,2 M€

Radhi Al-Otaibe = 1,9 M€

Meshal Al-Sibyani = 1,5 M€

Mohamed Abdulrahman = 1,5 M€

Abdullah Khateeb = 1,2 M€

Nawaf Hazazi = 0,72 M€

Majed Dawran = 0,72 M€

Ahmad Al-Harbi = 0,57 M€

Turki Baljosh = 0,384 M€

Hassan Al-Musallam = 0,384 M€

Abdullah Al-Dossary = 0,384 M€