Reus, Cáceres… Les salaires au LA Galaxy nouveau champion de MLS 2024

Nouveau sacre en MLS pour le Galaxy de Los Angeles.

Dix ans plus tard, le Galaxy de Los Angeles remet le couvert. L’autre club de la capitale californienne avec le Los Angeles FC d’Olivier Giroud et Hugo Lloris, a remporté cette nuit le championnat MLS 2024 en dominant le Red Bulle de New York, 2-1. C’est le sixième sacre de la franchise qui a vu passer David Beckham ou Zlatan Ibrahimovic, mais le premier pour la majorité de la génération actuelle.

Elle est notamment symbolisée par le jeune milieu espagnol, Riqui Puig. Ancien du FC Barcelone, espoir déchu et déçu de Xavi, qui a souhaité mettre les voiles loin aux Etats-Unis. Grand bien lui en a manifestement pris. Il est le joueur le mieux payé de son équipe, d’après les chiffres officiels de la MLS, avec son salaire fixe à 4 millions de dollars, qui progresse à 4 642 188 au total des compensations.

Riqui Puig, l’espoir déçu du Barça est le joueur le mieux payé de l’équipe

Il y a d’autres noms clinquants qui percutent aux oreilles des Européens, dans cette formation angeline, comme le rugueux défenseur uruguayen Martín Cáceres, ex du Barça ou de la Juve et le fragile mais talentueux milieu de terrain allemand, Marco Reus, connu pour ses années de bons et loyaux services au Borussia Dortmund. Eux ne sont pas des joueurs désignés à qui la ligue autorise de dépasser le salary cap.

Il y a une forme de logique financière à la réussite sportive du Galaxy de LA étant donné la masse salariale de l’équipe 20,4 millions de dollars cette saison. Elle est la deuxième plus élevées de la MLS, à quasi égalité avec la voisine LA FC (20,3 M$), mais très loin toutefois de l’Inter Miami et ses stars comme Messi (41,7 M$).

Les salaires des joueurs du Los Angeles Galaxy cette saison 2024-2025

Riqui Puig = 3 782 924 €

Joseph Paintsil = 2 965 670 €

Gabriel Fortes Chaves = 1 588 828 €

Gastón Brugman = 1 134 877 €

Diego Fagúndez = 1 181 835 €

Marco Reus = 907 902 €

Mark Delgado = 756 585 €

Maya Yoshida = 756 585 €

Martín Cáceres = 567 438 €

Miki Yamane = 519 153 €

Dejan Joveljic = 646 826 €

John McCarthy = 259 070 €

John Nelson = 259 070 €

Julián Aude = 307 363 €

Brady Scott = 84 847 €

Carlos Garcés = 189 146 €

Miguel Berry = 165 432 €

Jalen Neal = 155 045 €

Novak Micovic = 141 859 €

Mauricio Cuevas = 118 216 €

Edwin Cerrillo = 378 292 €

Eriq Zavaleta = 84 847 €

Gino Vivi = 67 541 €

Isaiah Parente = 67 541 €

Tucker Lepley = 67 541 €

Aaron Bibout = 67 541 €