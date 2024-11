Les clubs français sont inspirés de réussir en Ligue des champions, l’année où les primes sont augmentées par l’UEFA qui l’organise.

Étonnamment, l’équipe la plus attendue faillit, quand les trois autres performent, au-delà même des espérances, en ce qui concerne surtout le Stade Brestois. Dont c’est, est-il bien nécessaire de le rappeler, la toute première fois dans la compétition. Les Français brillent en Ligue des champions et ils en sont doublement récompensés, à la fois sportivement car tous demeurent en lice pour une qualification pour la suite, et financièrement en sachant que l’UEFA a augmenté le prize pool du tournoi.

Ainsi désormais, la seule présence dans la poule unique de la première phase assure aux 36 équipes un minimum de 18,6 millions d’euros. Chaque succès à ce niveau est payé 2,1 millions d’euros et le match nul vaut 700 000 euros. Au classement du groupe, chaque place au classement vaut 275 000 euros multiplié par son rang (soit 36 fois cette somme pour le premier).

Des clubs français qui engrangent en Ligue des champions

En plus, l’UEFA ajoute un bonus de 2 millions d’euros au bénéfice des clubs qui termineront entre la première et la huitième place et de un million pour les suivants jusqu’à la 16e position. S’y ajoutera enfin une autre part à ce stade moins quantifiable, calculée entre classement au coefficient des clubs et montant de la contribution des diffuseurs nationaux.

Les sommes rapportées ci-dessous sont donc des projections au matin de cette quatrième journée, en fonction des places de chacun dans la poule. Elles peuvent donc évidemment évoluer positivement ou négativement d’ici la fin des quatre autres journées restants à disputer. Seuls les bonus commun (18,6 M€) et de résultats obtenus sont figés.

Les primes gagnées par les clubs français en Ligue des champions *

AS Monaco = 36,97 M€

Stade Brestois = 36,7 M€

LOSC Lille = 30,85 M€

Paris SG = 24,72 M€

* Selon le classement du moment, au soir de la 4e journée de la Ligue des champions