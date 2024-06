PSG, RC Lens: Les primes gagnées par les 32 clubs de la Ligue des champions 2023-24

C’en est fini de la Ligue des champions 2023-2024, l’heure est au bilan sportif et financier.

Le Real Madrid a gagné ce samedi soir à Londres, sur la pelouse du stade Wembley, la quinzième Ligue des champions de son histoire en dominant le Borussia Dortmund en finale, 2 buts à 0. Le collectif espagnol remporte le trophée de la Coupe aux grandes oreilles et la prime de 4,5 millions d’euros prévues par l’UEFA, dans le dispositif de la répartition des primes aux clubs du tournoi.

Le Real Madrid champion d’Europe et des primes

Ils étaient 32 an phase finale de cette édition 2023-2024, pour la dernière fois sous cette configuration, avant nouveau format à 36 à compter de la prochaine édition. Sur les deux milliards distribués aux formations engagées la plus grosse part revient au vainqueur du tournoi, le Real Madrid cumulant 138 millions d’euros, un chiffre qui est estimation à l’addition de tous les postes de rémunération que sont, la prime de participation, les montants fixes, le classement au coefficient et la part de marché.

Le PSG et le RC Lens s’en tirent à plutôt bon compte

Les clubs français s’en tirent à plutôt bon compte sur la concurrence, parce qu’ils avaient l’avantage de n’être que deux engagés dans la compétition, ce qui vaut au Paris Saint-Germain (éliminé en demi-finales) et au RC Lens (battu en phase de groupes), de se partager un plus gros pot sur l’enveloppe des droits TV qu’est celle de la part de marché. La saison prochaine, le prize money total de la compétition augmentera de presque un demi-milliard d’euros, mais ils seront quatre de plus à disputer le magot.

Les primes gagnées par les 32 clubs de la Ligue des champions 2023-24

1. Real Madrid = 138 M€

2. Borussia Dortmund = 120 M€

3. Paris SG = 120 M€

4. Bayern Munich = 119 M€

5. Manchester City = 109 M€

6. FC Barcelone = 97 M€

7. Arsenal = 93 M€

8. Atlético = 92 M€

9. Naples = 69 M€

10. Inter Milan = 66 M€

11. RB Leipzig = 66 M€

12. Porto = 64 M€

13. SSL Lazio = 61 M€

14. Manchester United = 60 M€

15. RC Lens = 52 M€

16. FC Séville = 50 M€

17. PSV Eindhoven = 50 M€

18. Real Sociedad = 50 M€

19. AC Milan = 48 M€

20. Shakhtar Donetsk = 47 M€

21. FC Copenhague = 47 M€

22. SL Benfica = 44 M€

23. RB Salzbourg = 42 M€

24. Feyenoord = 36 M€

25. Celtic = 36 M€

26. Newcastle United = 34 M€

27. Braga = 32 M€

28. Galatasaray = 29 M€

29. Young Boys = 28 M€

30. Union Berlin = 26 M€

31. Red Star = 24 M€

32. Antwerp = 22 M€