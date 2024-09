Les frères Mbappé ensemble dans la nouvelle campagne Sorare

Kylian Mbappé défie son frère dans la nouvelle campagne promotionnelle de Sorare.

Réunis autrement que sur le rectangle vert, les frères Mbappé, Kylian et Ethan sont les protagonistes de la nouvelle campagne commerciale de l’application de fantasy football, Sorare. L’aîné Kylian, ambassadeur et investisseur de la licorne française devient l’icône d’une nouvelle compétition gratuite qui invite les fans à se glisser dans la peau du manager de son équipe virtuelle sur Sorare.

Sorare lance la compétition « Kylian Mbappé FC »

La compétition « Kylian Mbappé FC » invite les fans à constituer leurs propres équipes virtuelles, jongler avec les rôles de sélectionneur et de propriétaire de club, et se confronter à d’autres joueurs pour montrer leurs talents de gestionnaire d’effectif. « J’ai toujours adoré les jeux de gestion de football comme Sorare », détaille Mbappé. « J’ai hâte de rencontrer le gagnant pour discuter football et stratégie », car le manager officiel de l’équipe de Kylian Mbappé pourra le rencontrer en personne.

Kylian et Ethan réunis dans le film promotionnel

Une rivalité fraternelle en toile de fond ajoute du piment à la campagne. Kylian, grand frère d’Ethan Mbappé, avoue que ce dernier l’a battu sur Sorare cet été. Cette petite revanche entre eux a inspiré un film promotionnel et alimente la compétition. « Ethan a été meilleur que moi simplement parce qu’il s’est plus entraîné », plaisante Kylian. « Mais cette fois-ci, il aura un manager dédié pour l’assister dans sa quête de victoire. »

Cette initiative s’inscrit dans le partenariat à long terme entre Sorare et Mbappé, soutenant également le projet philanthropique du joueur du Real Madrid, Inspired By KM (IBKM), qui vise à offrir des opportunités technologiques aux jeunes défavorisés.