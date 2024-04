Les filles du FC Barcelone ont un avion à leur image

C’est un honneur souvent proposés aux garçons, les filles du Barça ont à leur tour un avion à leur image.

Le FC Barcelone a dévoilé un nouvel avion à l’image de son équipe féminine, une première pour une équipe de football féminin en Europe Le partenariat avec Vueling, la compagnie aérienne espagnole, symbolise une étape importante pour la visibilité des joueuses du Barça. L’avion, un Airbus A320, a été présenté lors d’un événement spécial au hangar de l’aéroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, avec la présence de plusieurs joueuses emblématiques de l’équipe comme Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfö, Patri Guijarro, et Ingrid Engen.

Première équipe féminine de football en Europe à être ainsi honorée

Le design de l’appareil comprend des éléments aux couleurs du Barça ainsi que des images de onze joueuses de l’équipe. D’un côté, on retrouve Aitana, Fridolina, Patri, et Ingrid, tandis que de l’autre, on peut voir Keira Walsh, Salma Paralluelo, María León, Alexia Putellas, Lucy Bronze, et Ona Batlle. Outre le design extérieur, l’intérieur de l’avion a également été personnalisé avec des appuie-têtes blaugrana arborant le slogan « Blaugranes al Vent » (« Blaugrana au Vent »), une phrase tirée de l’hymne du Barça.

Le nouvel avion entrera en service pour les derniers matchs de la saison et sillonnera le ciel européen et nord-africain, contribuant à renforcer la visibilité de l’équipe féminine du FC Barcelone.