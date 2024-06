Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 2 2024-2025

Bientôt la reprise pour les clubs de la Ligue 2.

De vingt à dix-huit, les clubs de la Ligue 2 saison 2024-2025, il y aura une à deux descentes de moins en National, suivant la performance du dix-septième promis à disputer un barrage. C’est un peu moins de pression qu’au précédent exercice (2023-2024), sachant qu’à l’avant le format demeure le même avec deux montées directes en Ligue 1 et des barrages pour les troisième, quatrième et cinquième.

Une reprise de la Ligue 2 entre le 1er et le 8 juillet

Pour se préparer à ce nouvel exercice, les équipes feront leur rentrée en ordre dispersé, sur une semaine, la première du mois de juillet, entre le lundi 1er et le lundi 8. C’est lundi 1er juillet prochain que la majorité des effectifs du plateau feront leur retour sur le chemin de l’entraînement. Cela vaut en particulier pour le promu Martigues et le relégué Clermont.

Rodez suivra le mercredi 3 juillet, Amiens, le 4, Metz le 5, l’AS Ajaccio et les Girondins le 8 juillet. La Ligue 2 a communiqué les dates pour 12 clubs, il en manque six dont on ignore à ce stade le calendrier à venir.

Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1 2024-2025

Lundi 1er juillet : FC Martigues, SM Caen, Grenoble Foot 38, Pau FC, Stade Lavallois, EA Guingamp, Clermont Foot

Mercredi 3 juillet : Rodez AF

Jeudi 4 juillet : Amiens SC

Vendredi 5 juillet : FC Metz

Lundi 8 juillet : AC Ajaccio, Girondins de Bordeaux