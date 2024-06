Les contrats d’équipementiers les plus chers des nations à l’Euro 2024

Le maillot de l’équipe de France est la plus cher à parrainer pour l’équipementier Nike.

Il y a 24 équipes engagées à l’Euro 2024 en Allemagne et six équipementiers pour habiller les sélections : Nike, Adidas, Puma, Joma, Macron et Hummel, mais la compétition se résume avant tout à un duel des deux géants ; l’Américaine Nike face à l’Allemande Adidas.

Un duel Nike/Adidas à l’Euro 2024 de football

Chacune des deux marques a ses sélections dominantes mais l’actualité récente a chamboulé le match dans le camp de la Virgule qui a recruté la sélection nationale d’Allemagne eu nez et à la barbe d’Adidas, partenaire historique de la Nationalmannschaft. Le contrat avec Nike débutera à partir de 2027 et rapportera près de 100 millions d’euros au pays de Julian Nagelsmann.

Nike frappe un grand coup avec l’Allemagne puis la France

Dans la foulée de cette annonce choc a aussi été prolongé le sponsoring de Nike avec l’équipe de France pour la période 2026 – 2034, moyennant plus de 100 millions d’euros par an. Tel que le montrent les données que nous rapportons ci-dessous, c’est le double sinon plus de ce que rapportent leurs contrat actuels à l’Allemagne et à la France. Lesquelles nations ont déjà sur cet Euro, les contributions les plus chères de leurs équipementiers techniques.

Puma a perdu l’Italie, sa nation tête d’affiche

Derrière ce duel à deux groupes carnassiers, les autres équipementiers se partagent le reste des nations. Troisième force vive, Puma a perdu l’Italie, sa tête de gondole, au détriment d’Adidas (et à hauteur de 38 millions d’euros annuels) et ne compte plus de sélection dans le top 10 des plus valorisées contractuellement. La République Tchèque est sa plus chère en Europe, à 2,1 millions d’euros annuels estimés. Elle habille aussi l’Autriche, adversaire des Bleus dans le groupe D, moyennant 1,4 millions d’euros annuels. Ailleurs que sur le Vieux Continent, Puma est associée au Maroc ou au Sénégal, notamment.

Les contrats d’équipementiers les plus chers des nations à l’Euro 2024

1=. France (Nike) = 54 M€

1=. Allemagne (Adidas) = 54 M€

3. Angleterre (Nike) = 43 M€

4. Italie (Adidas) = 35 M€

5. Espagne (Adidas) = 20 M€

6. Pays-Bas (Nike) = 14 M€

7. Portugal (Nike) = 8,3 M€

8. Belgique (Adidas) = 3,6 M€

9. Pologne (Nike) = 3,3 M€

10. Croatie (Nike) = 2,2 M€