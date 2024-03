Caramba! Après 70 ans d’union, l’Allemagne quitte Adidas

Un mariage de 70 ans va prendre fin pour Adidas qui va céder le maillot de l’Allemagne du football à Nike.

Coup de tonnerre dans le monde du football : la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé la fin de son partenariat historique avec Adidas, après plus de 70 ans de collaboration. À partir de 2027, c’est Nike qui deviendra le nouvel équipementier officiel de toutes les sélections nationales allemandes. La DFB a décrit cette décision comme un pas en avant pour l’avenir du football allemand.

Après Adidas, l’Allemagne va s’habiller de Nike

Le président de la fédération, Bernd Neuendorf, a salué la vision de Nike et son engagement à soutenir le développement du football à tous les niveaux, en particulier le football féminin et amateur. « Nous sommes ravis de nous associer à Nike et de recevoir leur confiance. Ce partenariat futur permettra au DFB de continuer à relever les défis cruciaux pour le développement mondial du football en Allemagne dans la décennie à venir », a-t-il déclaré par communiqué.

« L’attribution du futur partenaire en équipement à Nike est le résultat d’un processus d’appel d’offres transparent et non discriminatoire », ajoute Holger Blask, le président du conseil d’administration. « Nike a présenté de loin la meilleure offre économique et a également convaincu avec sa vision, qui inclut un engagement clair à soutenir le sport de base, ainsi que le développement durable du football féminin en Allemagne. »

Adidas va poursuivre jusqu’à la fin 2026

La DFB a tenu à souligner que son engagement avec Adidas restera fort jusqu’à la fin de l’année 2026. La fédération est reconnaissante envers Adidas pour sa contribution au football allemand au cours des sept dernières décennies et s’engage à travailler main dans la main pour obtenir de nouveaux succès dans les années à venir.