PSG 10e, Barça 1er : les clubs féminins qui ont gagné le plus d’argent en 2024

Le cabinet Deloitte vient de publier son étude annuelle sur les revenus des clubs féminins de football, révélant une croissance spectaculaire du secteur. Pour la première fois, le cumul des revenus des 15 plus grands clubs dépasse la barre symbolique des 100 millions d’euros, atteignant 116,6 millions pour la saison 2023-24, soit une progression de 35% sur un an.

Le FC Barcelone conserve sa position de leader pour la troisième année consécutive avec 17,9 millions d’euros de revenus, en hausse de 26%. Arsenal talonne le club catalan avec des recettes identiques, portées par une augmentation significative de ses revenus commerciaux (+48%) et de billetterie (+64%). Chelsea (13,4 M€), Manchester United (10,7 M€) et le Real Madrid (10,5 M€) complètent le top 5.

L’Angleterre domine en nombre, mais l’Espagne et son Barça s’imposent en référence

La domination anglaise se confirme avec huit clubs de la Women’s Super League (WSL) dans le top 15. Un succès qui devrait se renforcer avec le nouveau contrat de sponsoring Barclays, dont la valeur aurait doublé pour atteindre 15 millions de livres par an.

L’étude souligne l’importance croissante des revenus commerciaux, qui représentent désormais 66% des recettes totales, tandis que la billetterie et les droits TV se partagent équitablement les 34% restants. La WSL et la Liga F espagnole mènent la danse en matière de droits télévisuels avec des contrats annuels respectifs de 8,7 et 7 millions d’euros.