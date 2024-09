Budgets et masses salariales des clubs de la Ligue Butagaz Énergie 2024-2025

La Ligue Butagaz Énergie 2024-2025 débute entre optimisme et méfiance, eu égard au sort qui vient d’être réservé à feu les Neptunes de Nantes.

Stimulée par la récente cession olympique qui a vue les filles d’Olivier Krumbholz se parer d’argent, la Ligue Butagaz Énergie 2024-2025 reprend avec le plein d’ambition. Mais tout n’est pas rose au tableau du handball féminin, le récent dépôt de bilan des Neptunes de Nantes est là pour rappeler que l’équilibre est parfois fragile. Même pour des clubs durablement installés dans de grandes agglomérations.

Metz et Brest écrasent la D1 féminine sur le plan financier

A priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du côté des championnes et de leur dauphines du dernier exercice. C’est-à-dire Metz et Brest, rien de moins que les deux plus gros budgets de la Division 1 féminine, les Bretonnes à plus de deux fois celui de leurs principales adversaires, qui est lui même plus de deux fois conséquents que la troisième force budgétaire du plateau : Dijon Métropole Handball. Niveau masse salariale par contre, c’est le club de la capitale, le Paris 92, qui complète le podium.

Dijon dans la moyenne du budget de la masse salariale

Au cumul, selon les chiffres officiels de la Ligue nationale de handball pour Sportune, les 14 clubs de la Ligue Butagaz Énergie 2024-2025 34,167 millions d’euros de budgets, pour une moyenne de 2,44 millions par clubs et 20,144 millions en masse des salaires, soit 1,439 millions par équipe. La saison du championnat élite du handball féminin débute ce mercredi 11 septembre 2024 et elle se terminera le dimanche 8 juin 2025.

Les budgets des équipes de la Ligue Butagaz Énergie 2024-2025