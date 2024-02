OM, PSG, RC Lens, OL: Les affluences de la 23e journée de Ligue 1

Le FC Metz a fait le plein pour la visite de l’OL, vendredi, mais les fans du club grenat n’ont pas été récompensés de leur soutien massif.

Trois matchs à plus de 35 000 et aucun à moins de 15 000. C’est le résumé de affluences de la 23e levée de la Ligue 1, saison 2023-2024. Une journée supérieure à l’ordinaire du championnat, avec selon les chiffres cumulés par le journal L’Equipe, un total de 24 353 spectateurs en tribunes, pour une moyenne par stade à 31 595.

Une journée record sur les affluences de la Ligue 1

Ce n’est rien de moins qu’un record de la saison, avec un peu plus de 2 000 supporters en plus qu’à l’occasion de la 11e journée, pour précédente en référence. C’est au Vélodrome de Marseille, pour la deuxième de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM, qu’il y avait le plus de monde à plus de 60 000 spectateurs. Le stade Bollaert de Lens lui aussi a fait le plein pour la visite de Monaco, tout comme le PSG, comme toujours, avec son match face à Rennes.

Metz aussi bat sa meilleure performance avec la venue de l’OL

Quant au FC Metz, lui aussi a battu un record de saison à Saint-Symphorien, avec 27 560 spectateurs enregistrés pour la visite de l’Olympique Lyonnais, vendredi en soirée.

Les affluences de la 23e journée de Ligue 1

Marseille – Montpellier = 61 263

Paris – Rennes = 47 000

Lens – Monaco = 37 992

Metz – Lyon = 27 560

Strasbourg – Brest = 25 140

Toulouse – Lille = 24 124

Le Havre – Reims = 22 406

Lorient – Nantes = 16 787