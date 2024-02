Les affluences de la 22e journée de Ligue 1

Le Groupama Stadium était le plus garni des stades de la Ligue 1, pour la 22e journée de championnat.

Ce fut une 22e journée de Ligue 1 toute en contraste sur les affluences. Alors que le Stade de Reims, à Auguste-Delaune, a enregistré son deuxième meilleur total de la saison, à plus de 20 000 face au RC Lens, après la visite du PSG (20 500, 12e journée), l’AS Monaco accuse sa deuxième plus faible face au TFC (4 702), d’un rien supérieure à Monaco Reims (4 300, 18e).

Grosse affluence à Reims proportionnellement à la faiblesse du nombre à Louis II

C’est aussi, par extension, la deuxième affluence la plus faible de la saison 2023-2024, et la troisième à moins de 5 000 spectateurs avec Monaco – Montpellier (4 912, 14e), en plus. Au total, selon les données de L’Equipe, 226 142 spectateurs cumulés ont fréquenté les tribunes des matchs de la 22e levée de Ligue 1. Soit une moyenne de 25 126 qui égale le nombre de spectateurs présents à La Meinau pour le match du RC Strasbourg contre le FC Lorient.

Le stade Chaban-Delmas du Losc a fait le plein samedi pour la visite du Havre

C’est au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, pour la visite de Nice à l’ouverture vendredi, qu’il y avait le plus de monde. Suivi du stade Chaban-Delmas de Lille, où il y avait un peu plus de monde qu’à l’ordinaire pour recevoir (et dominer 3-0), le promu Le Havre samedi dans l’après-midi.

Lyon – Nice = 48 033

Lille – Le Havre = 40 317

Nantes – Paris = 34 038

Rennes – Clermont = 27 501

Strasbourg – Lorient = 25 103

Reims – Lens = 20 116

Brest – Marseille = 13 800

Montpellier – Metz = 12 532

Monaco – Toulouse = 4 702