Benzema 7e, les 20 sportifs les plus suivis au monde sur Instagram

Karim Benzema compte plus de 76 millions de fans sur le seul réseau Instagram.

Le football est roi sur Instagram, avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en tête du classement avec plus de 600 millions d’abonnés chacun. D’autres sportifs notables dans le top 20 incluent la superstar du cricket Virat Kohli, les légendes de la NBA LeBron James et Stephen Curry, et la star de l’UFC Conor McGregor.

Benzema et 3 autres footballeurs français dans le top 20

Parmi les 20 sportifs les plus suivis sur Instagram, quatre sont Français et ils sont à ce titre majoritaires au classement : Karim Benzema, Kylian Mbappé, Paul Pogba et Antoine Griezmann. Ces quatre joueurs sont tous des stars du football international et disposent d’une énorme base de fans dans le monde entier.

Le football ultra-dominant sur les réseaux sociaux

Parmi les 20 athlètes les plus suivis, seuls cinq ne sont pas des stars du football. Deux joueurs de cricket, deux de la NBA et un combattant MMA figurent sur cette liste, avec chacun d’entre eux comptant plus de 40 millions de followers. Virat Kohli, Neymar et LeBron James complètent le top cinq.

Les 20 sportifs les plus suivis au monde sur Instagram

Cristiano Ronaldo (Portugal, Football) = 614 millions d’abonnés

Lionel Messi (Argentine, Football) = 495 millions d’abonnés

Virat Kohli (Inde, Cricket) = 265 millions d’abonnés

Neymar (Brésil, Football) = 217 millions d’abonnés

LeBron James (États-Unis, NBA) = 159 millions d’abonnés

Kylian Mbappé (France, Football) = 110 millions d’abonnés

Karim Benzema (France, Football) = 76,2 millions d’abonnés

Marcelo (Brésil, Football) : 66,2 millions d’abonnés

Sergio Ramos (Espagne, Football) = 64,2 millions d’abonnés

Mohamed Salah (Égypte, Football) = 63,2 millions d’abonnés

Paul Pogba (France, Football) = 61,5 millions d’abonnés

Paulo Dybala (Argentine, Football) = 57,9 millions d’abonnés

Stephen Curry (États-Unis, NBA) = 55,5 millions d’abonnés

James Rodríguez (Colombie, Football) = 52,1 millions d’abonnés

Luis Suarez (Uruguay, Football) = 48,1 millions d’abonnés

Conor McGregor (Irlande, UFC) = 47,1 millions d’abonnés

MS Dhoni (Inde, Cricket) = 46,6 millions d’abonnés

Vinicius Jr. (Brésil, Football) = 43,5 millions d’abonnés

Andrés Iniesta (Espagne, Football) = 43,3 millions d’abonnés

Antoine Griezmann (France, Football) = 41,4 millions d’abonnés