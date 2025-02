Paul Pogba et Sergio Ramos, deux champions du monde en quête d’un nouveau contrat.

Lee mercato de l’hiver s’est achevé ce lundi à minuit pour la Ligue 1 et la Ligue 2 françaises et pour eux, le train est passé. Certes, ils restent libres de s’engager, où et quand ils le souhaitent avec un club, puisqu’ils sont présentement sans contrat au service d’une équipe professionnelle.

Mais dans cette période de frénésie de janvier, beaucoup de ceux qui étaient dans la même situation ont trouvé un nouvel employeur. Par exemple, le latéral Fodé Ballo-Touré, que l’AC Milan a libéré et que Le Havre AC a recruté dans la foulée. Voilà donc ci-dessous tout un onze de joueurs en quête d’un nouveau club, pour un nouveau défi sportif. Un collectif, disons-le monstrueux aux entournures, à quelques positions près.

Deux champions du monde dans cette équipe

Nous l’avons résolument choisi au plus proche du football français et de sa connaissance. A savoir qu’ils ont tous fréquenté la Ligue 1, à l’exception du seul Paul Pogba, qui gonfle avec l’Espagnol Sergio Ramos le prestige de cette équipe, étant l’un comme l’autre des champions du monde. Ce onze est plutôt vieillissants mais c’est aussi une qualité que son énorme bagage d’expérience.

C’est peut-être le chant du cygne sportif de certains, à l’instar du portier Benoît Costil âgé de 37 ans et dont le futur se tourne progressivement ailleurs que sur les pelouses de football.

Le 11 des chômeurs qui n’ont pas trouvé de club après ce mercato de l’hiver

