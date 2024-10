En passant de la sélection d’Italie à celle de l’Arabie Saoudite, Roberto Mancini avait multiplié son salaire par dix.

Depuis un peu plus de deux ans désormais, il ne faut plus seulement regarder du côté de l’Europe pour trouver trace des entraîneurs les mieux payés du football. C’est d’ailleurs loin des frontières du Vieux continent qu’officie celui qui domine cette saison le palmarès international. Comme beaucoup de ceux qui ont suivi la même voie, Roberto Mancini a fait le choix financier au détriment du sportif.

Le coach italien a quitté le banc de la Squadra Azzurra, alors titré sous sa coupe à l’Euro 2020, pour prendre les rênes de la sélection nationale d’Arabie Saoudite. Pour le palmarès, le choix était des plus discutables. On dit était, car sa Fédération l’a officiellement relevé de ses fonctions hier jeudi. Sur la fiche de paie par contre, il avait multiplié par dix ses émoluments en changeant d’écurie. « Mancini a lâché l’équipe d’Italie uniquement pour les sous », tempêtait alors le directeur de la Gazzetta dello Sport. Comment lui donner tort ?

Les entraîneurs de la Premier League sont majhoritaires

Le top 15 des salaires des entraîneurs cette saison et sinon, et logiquement, dominé par les techniciens qui évoluent en Premier League. Ils sont cinq et pourrait-on presque dire six, avec la fraîche nomination de Thomas Tuchel en qualité de sélectionneur de l’Angleterre. Deux complètent le podium derrière Mancini : Pep Guardiola qui est dans sa dernière saison contractuelle avec Manchester City et Mikel Arteta qui a prolongé le sien à la hausse en septembre.

Luis Enrique est également dans ce palmarès et le seul qui évolue en Ligue 1. L’Espagnol aussi a rempilé avec le Paris Saint-Germain pour deux ans et demi de plus, jusqu’en 2027.

Les 15 entraîneurs les mieux payés du football cette saison 2024-2025

1. Roberto Mancini (Arabie Saoudite) = 25 M€*

2. Pep Guardiola (Manchester City) = 23,3 M

3. Mikel Arteta (Arsenal) = 18 M€

4. Steven Gerrard (Al-Ettifaq = 17,6 M€

5. Diego Simeone (Atletico Madrid) = 16,5 M€

6. Luis Enrique (Paris Saint-Germain) = 11 M€

7. Carlo Ancelotti (Real Madrid) = 10,9 M€

8. Jose Mourinho (Fenerbahce) = 10,5 M€

9. Jorge Jesus (Al Hilal) = 10 M€

10. Simone Inzaghi (Inter Milan) = 10 M€

11. Erik ten Hag (Manchester United) = 7,8 M€

12. Arne Slot (Liverpool) = 7,2 M€

13. Unai Emery (Aston Villa) = 7,2 M€

14. Thomas Tuchel (Angleterre) = 7,2 M€

15. Vincent Kompany (Bayern Munich) = 7 M€

*Jusqu’à son éviction hier, jeudi 24 octobre