Les 100 meilleurs U20 dans le monde selon l’Observatoire du football

Lamine Yamal, un talent précoce et sans égal à son âge.

L’Observatoire du football CIES vient de publier son classement des 100 meilleurs joueurs de moins de 20 ans, basé sur leur niveau d’expérience relative. Si l’Espagnol Lamine Yamal (FC Barcelone) trône en tête de ce palmarès prestigieux, les talents français ne sont pas en reste.

Zaïre-Emery, Restes, Yoro… Des Français bien classés

À seulement 18 ans, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery se hisse à la 4ème place du classement. Son temps de jeu impressionnant et ses performances au plus haut niveau en font l’un des espoirs les plus prometteurs du football hexagonal.

D’autres Français brillent dans ce top 100. Guillaume Restes, le jeune portier toulousain (7ème), confirme son statut de grand espoir au poste de gardien. Leny Yoro, défenseur central de Manchester United (13ème), et Désiré Doué, ailier du PSG (20ème), représentent également la nouvelle vague du football français. À noter la présence d’Ayyoub Bouaddi, milieu offensif du LOSC, qui se classe 54ème à seulement 16 ans et 11 mois, faisant de lui l’un des trois plus jeunes joueurs du classement.

La Ligue 1 juste derrière la Premier League en nombre de talents

Avec 10 joueurs présents dans le top 100, la Ligue 1 française se positionne comme le deuxième championnat le mieux représenté, juste derrière la Premier League anglaise (13 joueurs). Une preuve supplémentaire de la qualité de la formation à la française et de l’attractivité du championnat pour les jeunes talents.

Ce classement, établi sur la base des minutes de jeu en compétition officielle au cours de la dernière année, pondérées par le niveau sportif des matches disputés, offre un aperçu fascinant de la future élite du football mondial. Il confirme également la place de choix qu’occupe la France dans la formation et le développement des stars de demain.

