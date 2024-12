Les 10 sportives et sportifs français les plus sexy selon un institut de sondage

Florent et Laure Manaudou, deux frères et soeurs et deux champions qui incarnent à la fois le succès et le glamour.

L’institut de sondages Discurv vient de publier son classement des sportifs français jugés les plus séduisants en 2024. La fratrie Manaudou domine ce palmarès particulier, avec Florent en tête chez les hommes (16% des suffrages) et Laure chez les femmes (16% également).

Dans la catégorie masculine, Antoine Griezmann (12%) et Olivier Giroud (11%) complètent le podium, loin devant Kylian Mbappé qui ne récolte que 5% des voix. Côté féminin, la gymnaste Mélanie de Jesus dos Santos arrive en deuxième position (10%), suivie par la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot (10%).

Des stéréotypes de genre qui persistent

Cette enquête, menée auprès d’un échantillon représentatif de la population française, révèle aussi des disparités selon les disciplines. Les sports nautiques et artistiques semblent plus propices à générer de l’attractivité, tandis que les disciplines de contact obtiennent des scores plus modestes, comme en témoignent les faibles pourcentages d’Estelle Mossely (boxe) et Sandrine Gruda (basket), toutes deux à 2%.

Le football reste bien représenté avec notamment Wendy Renard qui se classe dans le top 5 féminin avec 8% des suffrages, malgré une médiatisation plus limitée du football féminin.