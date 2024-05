Les 10 sponsors les plus valorisés de la saison 2023-2024 de Ligue 1

Hors naming de Uber Eats (qui va d’ailleurs céder la place), quels sont les sponsors les plus en vue de la saison 2023-2024 ?

Alors que la saison de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche, l’heure est au bilan y compris pour les sponsors associés aux clubs. Nielsen Sports, cabinet d’analyses spécialisé, a dévoilé son classement des 10 partenaires les plus valorisés en termes d’exposition TV cette saison. Uber Eats, le sponsor titre du championnat qui va céder sa place dès le prochain exercice à McDonald’s n’est pas compris dans l’étude, étant d’évidence la marque la plus exposée; précise Nicolas Keribin Market Leader France Benelux Nordics de Nielsen Sports qui relaie les résultats de l’étude sur les réseaux sociaux.

La stratégie du multiclubs donne des résultats

Hors Uber Eats, donc, c’est le bookmaker Winamax qui se distingue comme le sponsor maillot le plus valorisé, devant Qatar Airways et Boulanger. La stratégie multi-clubs de Winamax, partenaire de Lens, du Stade de Reims, du LOSC, du Stade Rennais, du Hac et à l’avant des maillots extérieurs du RC Strasbourg Alsace, s’avère payante. Ma marque d’électronique grand public, Boulanger, qui suit la même stratégie multiclubs (elle est le sponsor majeur du Losc, également commanditaire de l’OM, de Lens et de Strasbourg), grimpe sur le podium (elle était 4e la saison précédente).

PSG x Qatar Airways une visibilité nationale et internationale

Entre Winamax et Boulanger se glisse Qatar Airways, grâce à son exposition sur le maillot du Paris Saint-Germain. Cela ne vaut que pour la présence du club en Ligue 1 sans quoi précise Nicolas Keribin sur Linkedin, la compagnie aérienne serait la numéro un à l’internationale, à la faveur du parcours du club en Ligue des champions. L’étude Nielsen Sport repose sur la valorisation des marques à la TV sur l’ensemble de la saison 2023-2024.